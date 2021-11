Her kan du følge kveldens kommunestyremøte

I kveld presenterer kommunedirektør Egil Johansen sitt forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 for kommunestyret. Du kan følge møtet fra klokka 18.00.

Kommunestyremøte finner sted på Støperiet i Tønsberg fra klokka 18.00 onsdag 3. november 2021, og møtet er åpent for tilhørere – og det sendes også direkte fra møtet på kommunens nettsider (ekstern lenke).

Det knyttes kanskje størst spenning til kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 – 2025, som skal legges fram i kveld.

Kommunestyret skal behandle og vedta budsjettet og økonomiplan først i møtet 8. desember.

Her finner du sakskartet for kveldens kommunestyremøte (ekstern lenke).

