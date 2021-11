Skader for opptil 200.000: – Straks åpner brua igjen

Nå er arbeidene på gangbrua på Brår i full gang, og planen er gjenåpning i morgen. Men det å reparere skadene etter kjøretøyet som har vært på ville (gang)veier, er kostbart.

Are Sandvik, byggeleder for bruvedlikehold i Vestfold og Telemark fylkeskommune, forteller at observasjoner, tips og undersøkelser er forenlig med at det er en truck som har kjørt over brua.

– Vi politianmeldte saken, men har ikke fått noe mer klarhet i hva skadene skyldes. Det er synd, for det betyr at vi må dekke alt sjøl. Og vi har mye annet vi heller skulle ha brukt disse penga på.

Farlig å ferdes for folk

Brua var i god stand før det ulykksalige skjedde for to uker siden: Et kjøretøy trossa all skilting på gangstien, kjørte over gangbrua, og gjorde den uframkommelig for folk.

Det ble ganske kjapt konkludert med at det var farlig å ferdes på brua, og den ble stengt. Ett kjørefelt ble tatt i bruk som gangfelt, og trafikken måtte dirigeres forbi i ett felt.

Heldigvis var brua så solid at frykten for mer alvorlige skader ikke slo til. – Det er ikke avdekket større skader enn elementene oppå. Det er flaks at det ikke har gått verre enn det har gjort.

Kjapt levert

Frykten for at det skulle ta lang tid før alt var på stell igjen, slo heller ikke til: – Slike gitterrister er det aldri godt å vite hvor lang tid det tar å få tak i.

– Men vi har nå fått det levert så fort som vi bare kunne håpe på, faktisk langt fortere enn forespeila, forteller Are til ReAvisa.

Derfor kan brua fikses allerede nå, og være klar til bruk igjen i morgen, på dagen to uker etter at den ble stengt.

Går utover andre prosjekt

Kostnaden ligger på godt over 100.000 kroner, og kanskje så mye som 200.000 kroner, anslår byggelederen i prat med ReAvisa. Pluss alle ulemper for trafikanter.

– Det er jo ergerlig å tenke på, når vi veit at denne brua var i god stand. Og så lenge vi ikke veit hvem som er ansvarlig for skadene, så må vi dekke alt sjøl.

Byggeleder Are Sandvik oppfordrer folk som veit noe å ta kontakt med politiet. – Det kan jo være at en forsikring kan dekke skadene, for eksempel.

Slik det er nå, tas alle pengene fra fellesskapet fylkeskommunale midler, og det vil gå utover andre prosjekt i fylket.

Les flere saker fra politiloggen i Re.