Ny fartskontroll – og nytt førerkortbeslag

Å gange fartsgrensa med halvannen gang var neppe så lurt. Det fikk en bilfører i 50-åra erfare når UP tok fartskontroll-oppstilling i Ramnesveien nok en gang i formiddag.

Ingen burde være overraska over at Utrykningspolitiet holder Ramnesveien under oppsikt. Det er langt ifra første gangen de rigger seg te’ med fartskontroll her.

Men gang på gang raser folk forbi UPs fartsmålere i altfor høy fart.

Tre reaksjoner – hvorav ett førerkortbeslag

Det er klokka 10.40 på formiddagen tirsdag 2. november 2021 at Politiet i Sør-Øst på vegne av UP oppsummerer nok en fartskontroll langs Ramnesveien:

– To førere fikk utstedt forenklede forelegg for for høy fart. En fører i 50-åra ble anmeldt og fikk sitt førerkort beslaglagt.

Høyeste hastighet denne gang var 90 km/t i 60-sona.

Fartssynderfangst gang på gang

Det er bare to dager siden sist UP kontrollerte veien, da også med et førerkortbeslag som resultat.

Og dette er bare to i ei lang rekke med fartskontroller langs denne veien, der UP er blitt å regne som stamgjester.

Alltid med fartssynderfangst.

