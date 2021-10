Her kan du følge kveldens kommunestyremøte – et skjebnemøte for videre utvikling på Revetal?

Kommunestyret i Tønsberg møtes fysisk igjen, på Støperiet, i kveld. Og alle som vil kan endelig følge møtet fra sidelinja igjen eller direkte på nett (ekstern lenke) som alltid.

Følg kommunestyremøtet – fra klokka 18.00 onsdag 6. oktober 2021 (ekstern lenke).

Kommunestyremøtet klubbes i gang i kveld, klokka 18.00 onsdag 6. oktober 2021 – og endelig kan våre folkevalgte møtes ansikt til ansikt igjen. Møtet er også åpent for publikum igjen, for første gang siden nyåret i fjor.

Men det er også fortsatt mulig å følge møtet via direktesending på Tønsberg kommunes nettsider (ekstern lenke).

Bråstopp for Revetal?

Det er saken om «Kommuneplanens samfunnsdel, plan for vern av matjord» som har skapt debatt i forkant av kveldens kommunestyremøte. Hvert fall her i Re:

Et leserinnlegg, ført i pennen av Bente Torun Brekke og Trond Ekstrøm (begge FrP), er blitt en snakkis i bygda. ReAvisa veit at det er splittelse i flere partier, i hvordan man skal stemme i denne saken.

Og skillelinjene følger gamle kommunegrenser i flere partier, etter det ReAvisa erfarer. For flere reinger mener at hvis planen blir vedtatt slik det er foreslått, så betyr det bom stopp for videre utvikling på Revetal.

Stikk i strid med det som ble lova i sammenslåingsprosessen med Tønsberg. Det blir spennende å se hva som blir sagt og stemt i kveldens kommunestyremøte.

