ReAvisa skreiv på forsommeren om en ny møteplass i bygda vår, for folk som likær pølser og bilær. Og det er det visst mange som gjør!

Re motorklubb valgte for første gang å legge sitt faste mandagstreff – som har blitt lagt på is i flere omganger under korona-pandemien – til den nye, gamle Bettumkiosken.

Det var så populært at ledelsen i den lokale motorentusiast-klubben ikke helt trudde sine egne øyne etter hvert som det ene gamle gliset etter det andre trilla inn på tunet:

– Dette ble moro!

– Hadde ikke venta at det skulle ta helt av på Bettumkiosken i går kveld, forteller Steinar Gulli, som sender over noen bilder fra treffet.

– Det dukka opp vanvittige 85 biler, to traktorer og en gjeng med tohjulinger! Dette ble moro!

Nå satser Re motorklubb på å møtes på samme sted neste mandag, med værforbehold.

