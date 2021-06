På nasjonalt korona-nivå fra og med mandag

Tønsberg kommune har holdt litt igjen, men nå er vi straks på nasjonalt nivå.

Tønsberg går fra trinn 2 til 3 mandag 28. juni 2021, og vi følger dermed den nasjonale gjenåpningsplanen også lokalt.

Det skjer etter flere måneder med større innskjerpelser lokalt enn restriksjonene nasjonalt.

– Kontroll

Bakgrunnen er at det er en endret smittesituasjon, der kommunen nå har har kontroll over det store smitteutbruddet som starta i begynnelsen av juni.

– Heldigvis har fått kontroll på delta-utbruddet, og vi ser en nedgang i smitte – det er kjempebra!, sier ordfører Anne Rygh Pedersen (AP).

– Jeg er glad for at også Tønsberg kan gå over til trinn 3 nå.

Ikke lenger munnbindpåbud

Ordføreren oppfordrer alle til å fortsette det godt smittevern gjennom ferien.

De største endringene er at munnbindpåbudet opphører, skjenkestopp flyttes til klokka 03.00, og det blir lov med flere deltakere på arrangementer.

Her finner du oversikten over hva som gjelder på trinn 3 (ekstern lenke).

