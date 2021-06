Hardt skadd på Bispeveien – 22-åring dømt til fengsel

I januar for to år siden rykket alle nødetater ut til en alvorlig ulykke på Bispeveien: Tre biler var involvert i en dobbel frontkollisjon. Nå er skylda fordelt og straffen utdelt.

En da 20 år gammel gutt fra Holmestrand var på vei til jobb da han enten sovna bak rattet eller av en eller annen grunn var uoppmerksom.

Dette førte til at han skjena over i motgående kjørefelt og traff to motgående biler.

Traff først en bil, og deretter front-mot-front i den neste

Den første klarte såvidt å passere ut mot grøftekanten på sin side av veien, men den motgående bilen traff bakparten og sendte bilen av veien. Føreren av denne bilen fikk ingen nevneverdige skader.

Bilen med den uoppmerksomme 20-åringen fortsatt så i motgående felt og krasja front mot front med enda en bil.

20-åringen kom uskadet fra det, men kvinnen som kjørte den andre bilen ble hardt skadet.

Ulykkessjåføren sa seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Betinget fengsel og to år og fire måneder uten førerkort

Retten var uenig og konkluderte med at han skulle dømmes for brudd med kravet om at: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Retten mente 24 dager ubetinget fengsel var rett straff, men på grunn av den lange saksbehandlingstida ble straffen redusert til 21 dagers betinget fengsel med prøvetid på to år.

Retten satte også en tapstid på to år og fire måneder for førerkortbeslaget. Førerkortet ble inndratt på ulykkesstedet, skreiv ReAvisa etter ulykken.

Dette kunne du lese først i papiravisa – last ned gratis!

Les flere saker fra politiloggen i Re.