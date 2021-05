Ungdomsskolelærer Rikka: – Jeg synes det er litt flaut å stå med lua i hånda og be om en anstendig lønn

Jeg er lærer. Jeg er tatt ut i streik. Dette er ikke noe jeg ønsker meg, skriver Revetal ungdomsskole-lærer Rikka Marie Rivrud i dette leserinnlegget:

Jeg synes det er litt flaut å stå med lua i hånda og be om anstendig lønn for å bli ved min lest.

Jeg vil mye heller være sammen med elevene mine enn å streike.

Jeg er sjokkert og overraska over resultatet av lønnsforhandlingene.

Jeg er sjokkert ikke bare på vegne av min egen yrkesgruppe, men på vegne av andre yrkesgrupper som samfunnet har betegnet som uunnværlige, som samfunnskritiske.

Når vi lavtlønnede streiker, vi som ikke fortjener å klare å henge med prisveksten i samfunnet, blir vi hengt ut for å være ubarmhjertige. Vi får høre at det at vi streiker rammer livsviktige områder i samfunnet.

Hvis vi er så livsviktige, hvorfor er vi lavtlønnede da?

Vi kan ikke sitte stille og se på at rekrutteringen stagnerer og at ukvalifiserte erstatter oss lærere. Det har lenge vært en trend at mange gode lærere går ut av læreryrket og finner seg andre jobber.

Det har lenge vært et problem at kommunene ikke får tak i nok kvalifiserte sjukepleiere og lærere.

Det er barna våre som blir skadelidende når de gode kvalifiserte lærerne går ut av læreryrket.

Det er kvaliteten på undervisningen det går ut over.

Så, til deg som lurer på hvorfor vi streiker akkurat nå:

Vi skjønner at det kan være vanskelig å forstå hvorfor vi velger å streike akkurat nå som det rammer elever som allerede har mistet mye skolegang.

Vi ber deg om å prøve å forstå at streik ikke er noe vi tar lett på, nettopp fordi det rammer en tredjepart.

Vi skjønner at det kan være vanskelig å forstå at vi mener vi kan forsvare å streike.

Vi ber deg om å prøve å forstå at vi har en motpart som ikke tar ansvar for rekruttering av sjukepleiere og lærere.

Akkurat nå er det ikke god nok lønn til rekruttering.

Akkurat nå er det ikke god nok lønn til å beholde den gode læreren i skolen.

Akkurat nå mangler det flere tusen lærere og sjukepleiere i kommunene.

Akkurat nå klarer ikke kommunene å skaffe nok faglærte til disse stillingene.

Resultatet er at det er femten prosent ufaglærte lærere i grunnskolen.

I videregående er tallet tjue prosent.

Det kan ikke oversees, heller ikke i en pandemi, fordi konsekvensene er så alvorlige. Dette er ikke noe nytt. Det har ikke skjedd over natten.

Å være lærer er ikke et kall.

Å være sjukepleier er ikke et kall.

Å være uunnværlig er ikke et kall.

Vi ønsker en anstendig lønn som gjør det til et attraktivt arbeid og som får oss til å bli i jobben.

Vil du ha et svekket helse- og utdanningstilbud som rammer dine barn og barnebarn?

Vår streik handler om at dette ikke kan fortsette.

Hjelp oss å gi dere et godt helse og utdanningstilbud!

Støtt UNIO!

Rikka Marie Rivrud, lærer ved Revetal ungdomsskole.