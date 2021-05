Morten fikk skolekorpset hjem i hagen sin på 17. mai

I fjor fikk Astri korpset på besøk i Bergsåsen, i år tok Ramnes og Røråstoppen skolekorps turen hjem til en heldig vinner – og nabolaget hans – i Skjeggestadåsen.

Les også om årets 17. mai-fering på ReAvisa på papir mai 2021.

Ramnes og Røsråstoppen skolekorps dro i fjor i gang et 17. mai lotteri der du kunne vinne en minikonsert av skolekorpset på selveste 17. mai. Så også i år:

Årets vinner var Morten Kjølstad som satte stor pris på besøket på en litt regnfull 17. mai.

Stor stemning!

– Jeg fikk en telefon for ett par dager siden der jeg fikk vite at korpset skulle komme for å spille. Jeg ble veldig overaska!, forteller Morten.

Sjøl har han spilt i korps i mange mange år. Han begynte å spille da han var fem år, og har drivi med musikk siden det. Så dette er en særs musikkglad mann:

– Jeg har spilt i dansebandet Convoy siden ungdomsskolen, og spiller i storbandet Fokus, så det var en veldig hyggelig premie å vinne, sier han med et stort smil.

Skikkelig liv i gata

– Dagen i dag skal jeg feire med nærmeste familie og venner, som også var på besøk da korpset spilte. Seinere i dag skal vi ned på Revetal for å se på traktortoget.

Flere naboer kikka ut da korpset kom, men trakk seg fort inn igjen på grunn av været.

Morten ble en ekstra populær mann i gata si, denne 17. mai-feiringa.

Les mer om 17. mai i Re i ReAvisa-arkivet.