– Det finnes dessverre noen som ikke skjønner forskjellen på ditt og mitt. Til og med her.

Fortvila ReAvisa-lesere forteller om gravsteder som er tømt for blomster og pyntegjenstander. – Dette er ekstra sårt og trist, da vi alle har savn og sorg etter de som er borte fra oss.

Det er ikke første gang ReAvisa får tips om tjuver på ferde på kirkegården i Våle, og det er ikke første gang en av ReAvisa-tipserne opplever dette.

– Det skjedde første gang for flere år siden, og det har nå skjedd ikke bare fra grava jeg steller, men også flere andre, forteller en fortvila ReAvisa-leser.

Ikke store verdier, men stor påkjenning

Dette kan kirkekontoret bekrefte. Bent Hansen, kirkegårdsleder for Tønsberg kommune, kan ikke svare for tidligere tider i gamle Re kommune, men bekrefter at det har vært tjuver på ferde den siste tida:

– Vi har fått flere henvendelser fra pårørende som opplever at blomster og pyntegjenstander er borte de to – tre siste dagene. Alle fra kirkegården i Våle.

Det er ikke store verdien det er snakk om i kroner og øre, men det går hardt inn på folk når det stjeles fra graver.

Appellerer til folks samvittighet

Kirkekontoret kan ikke gjøre stort annet enn å sjekke opp om det skulle være en god grunn for at blomster og pynt er borte.

– Det er det ikke, det har vi nå sjekka opp. Det er ikke borttatt av praktiske årsaker av noen av våre ansatte, forteller kirkegårdslederen.

Dermed gjenstår det bare å anmelde det som hærverk eller tjuveri til politiet. Eller å appellere til folks samvittighet, gjennom lokalavisa, som ReAvisa-tipserne nå gjør.

– Foreløpig velger vi å appellere til folks samvittighet og se det an. Hvis det skjer igjen, er det en annen sak.

– Hjerterått

Det er hjerterått at noen kan stikke av med blomster og pynt fra et gravsted pårørende oppsøker for trøst og ettertanke:

– Det er den sårende følelsen som er så trist, forteller ei dame som gjerne vil være anonym. Hun viser til en prat mellom flere som har opplevd det samme på kirkegården.

For hennes del er det er tatt potter med påskeliljer i midten og stemor rundt. Andre opplever at lys og pyntegjenstander er borte.

Et gjentakende problem

I fjor sommer fikk ReAvisa henvendelser fra folk som opplevde det samme på den samme kirkegården.

Da forsvant det også utstyr til å stelle gravplasser, som vanningskanner, spader og raker. Både de som kirkekontoret har satt ut, og private redskaper som folk hadde lagra der.

– Sånt som dette skjer fra tid til annen, dessverre. Det finnes dessverre noen som ikke skjønner forskjellen på ditt og mitt. Til og med her, sier kirkegårdslederen.

Veit du noe om dette, så tips gjerne lokalavisa – Tips@ReAvisa.no.

