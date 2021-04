Magnus er en av tollerne på TV: – Driven er å forhindre at store mengder narkotika kommer i omløp

Magnus Theiste Østlie har jobba i Tolletaten siden 2003, og vært toller siden 2005. Nå ser du reingen i TV2s storsatsing «Toll».

«Toll» gikk første gang på lufta på TV2 i fjor våres. Mottakelsen serien fikk var over all forventning, med over 600.000 seere i snitt per episode. Hele en av fire nordmenn har sett en eller flere episoder.

Nå er andre sesong godt i gang, og trur’u’kke det dukker opp et Re-fjes i TV-ruta, også her?

Toll og tull

Magnus Theiste Østlie (47) fra Brår overvåker riksgrensa i Sandefjord både til lands og til vanns, og de som har vært ute og flydd har også sett han på Torp flyplass.

Her hjemme er han kanskje best kjent som herold under Re middelalderdager. Han har også vært leder av kontrollutvalget i gamle Re kommune. På Brår er han sentral i velforeninga.

Nå blir han også en av profilene i «Toll» på TV2.

Glimt i øyet

– Det er vel bare denne episoden jeg er med, så det er ikke noe å lage så mye oppstuss om, sier Magnus når lokalavisa tar kontakt.

Men blir det en tredje sesong, kommer vi mest sannsynlig til å se mer til reingen.

Med glimt i øyet og kjappe kommentarer kan han fort bli en publikumsyndling.

Viktig jobb

Men bak mye tull og tøys i arbeidshverdagen, ligger erkjennelsen av å ha en veldig viktig jobb.

– Jeg så en gang en krimserie som het «Svarte penger, hvite løgner», og der kom tollerne over en båt med hockeybager gjemt unna med narkotika.

– Jeg har alltid drømt om å oppleve det, og så var det akkurat som skjedde! Det var som å gå inn i en filmscene, forteller Magnus:

– Det skjer på film, og det skjer i virkeligheten. De båtene er der ute, og det er det som er så morsomt og spennende: Du veit at de er der.

Drømmen er flere store beslag

– Er det flere filmscener du drømmer om å få gjenoppleve i virkeligheten som toller?

– Nei, ikke noen konkrete andre scener, men driven er jo håpet om å finne og forhindret store mengder med narkotika for å komme i omløp.

– Og det er jo et vell av filmer som tar for seg sånt, men sjelden vi får sånn Miami Vice-følelse, liksom….

Overraska over populariteten

– I TV-serien får Tolletaten vist fram samfunnsoppdraget og den fantastiske innsatsen våre ansatte gjør hver dag, sier Kim Gulbrandsen, kommunikasjonsdirektør i Tolletaten.

Ifølge henne lot TV 2 seg overraske over den enorme populariteten til tollerne, og det skulle ikke forundre oss at det kommer en tredje sesong.

Og da mest sannsynlig med flere episoder der Magnus figurerer på TV-skjermen.