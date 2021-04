Avlyser festivalsommeren – men ser framover

Dårlig nytt for denne festivalsommeren, men gode nyheter for alle som lengter etter en fest når alt er mer normalt igjen!

Rockstream-gjengen tør ikke annet enn å avlyse sommerens festivalhøydepunkt her hjemme i Re, og kommer samtidig med et stikk til kulturminister og regjering:

– De fleste kulturaktører opplever at støtteordningene har truffet ujevnt, og bommet på de fleste, mener Rockstream-gjengen.

– Holder ikke!

– Når dette blir kombinert med en manglende forståelse for hvordan man faktisk lager kulturarrangement, hvor lang tid det tar å planlegge og hvor mange som er involvert, er det dårlig nytt for festivalsommeren.

– Abid Raja har gang på gang oppfordret kulturlivet til å avholde arrangementer, mens hans regjeringskolleger oppfordrer folk til å holde seg hjemme. Når støtten uteblir eller er uforutsigbar, kan vi ikke lenger risikere å lage arrangementer med stygge røde tall i boka.

– Mens de fleste bransjer og arbeidstakere har rettighetsbaserte ordninger i disse korona-tider, er kulturnæringas ordninger skjønnsbaserte og tilfeldige. Det holder ikke.

Altfor stor usikkerhet

Utbasuneringen kommer i en pressemelding til ReAvisa i dag, torsdag 15. april, der skuffelsen er stor – også over tidsplanen. Først i starten av mai vil vi få greie på retningslinjene for sommeren.

Det er for seint, for festivaler jobbes det med hele året – sjøl om festivalen bare vare to – tre dager. – Vi ser ikke noen grunn til å trekke dette lenger ut enn vi må.

– Med så mye usikkerhet kan vi ikke fortsette å planlegge en festival tidlig i juli.

Ikke mulig

En festival basert på frivillige og støtte fra sponsorer og folk flest, har ikke økonomisk ryggrad til å risikere en avlysning tett på festivaldatoen – enda et år.

– Vi kan ikke ta sjansen på at myndighetene plutselig har fått øynene opp for oss mindre kulturleverandører.

– Derfor mener vi at det ikke vil være mulig å gjennomføre Rockstream-festivalen som planlagt.

Ikke festival – men fest

Heldigvis er ikke pressemeldinga helt bekmørk fra start til slutt: – Vi satser på å lage tidenes feteste festival sommeren 2022!

Det jobbes javnt og trutt på festivalområdet, med oppgraderinger av mange slag både ute og inne. Denne jobben gjøres, uavhengig av avlysning i fjor og nå i år.

– Samtidig er savnet så stort at vi ikke kommer til å klare å sitte på hendene i et helt år til. Vi trenger å møte folk, og folk trenger hverandre.

– Vi kommer derfor til å satse på å lage en fantastisk musikkfest på Støperiet i Tønsberg i november, for å forhåpentligvis feire gjenåpningen av samfunnet.

– Da håper vi at restriksjonene er lettet såpass opp at vi igjen kan klemme, spille, lytte, møtes og henge med folk vi er glade i!

Les mer om festivaler i ReAvisa-arkivet.

Les mer om kultur og musikk i Re.