Rambergkollen-rettssak er korona-utsatt

Denne ukas hovedforhandling er utsatt. Men aldri så gæli at det ikke er godt for noe: Det er kontakt mellom partene, forteller IL Ivrigs advokat.

Det har vært hoppbakke i Rambergkollen i godt over hundre år. Men nå står framtida til hoppanlegget i fare.

I årets første papiravis kan du lese om nabofeiden. Der skreiv vi også om rettsaken som var berammet til disse tider, nå i mars.

Men sånn blir det ikke, med innskjerpa korona-tiltak.

En av to grunneiere nekter

Rambergkollen er den eneste hoppbakken som er igjen, av mange tidligere hoppbakker i gamle Våle, Ramnes og Re, og det er også den eneste hoppbakken i den nye storkommunen Tønsberg.

Hoppanlegget står på leid grunn, der det i sin tid ble skrevet kontrakt for langtidsleie med begge grunneierne, med mulighet for forlengelse. Det er denne muligheten for forlengelse den ene grunneieren nekter idrettslaget.

Grunneieren som skal møte IL Ivrig i retten vil ikke uttale seg til lokalavisa, forteller deres advokat Bjørn Gullaker.

En av to grunneiere har ingenting å klage på

– Etter min oppfatning er det ganske bagatellmessig det som anføres, har IL Ivrig-advokat Ole Søby sagt til ReAvisa tidligere.

Den andre grunneieren, Fred Viktor Danielsen på Kjær gård, eier det aller meste av grunnen hoppbakken står på, og har også trafikken gjennom gården ved treninger og renn.

Han har ingenting å utsette på hoppgruppas leieforhold: – Dette er ingen stor sak for oss, har Fred Viktor uttalt tidligere til ReAvisa. – Det dreier seg om litt bil- og fottrafikk noen få ganger i løpet av året.

– Det går helt fint. Vi har ikke opplevd noe negativt rundt leieforholdet. Vi har ingenting å klage på.

Kontakt mellom partene

Rettssaken er utsatt inntil videre på grunn av smittesituasjonen, får ReAvisa opplyst.

Aldri så gæli at det ikke er godt for noe? For en utsettelse kan gi håp om å komme fram til en løsning utenom rettssalen:

– Det har vært kontakt mellom partene, men vi er ikke helt i mål. Mulig vi klarer å komme til en løsning før ny hovedforhandling, forteller IL Ivrig-advokat Ole Søby til ReAvisa.

Ny dato ikke satt

Hvis nødvendig, vil en ny hovedforhandling mest sannsynlig finne sted i juni, men det er usikkert.

Ny dato er ikke satt per nå.

ReAvisa følger saken.

