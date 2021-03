Leserinnlegg: – Hopp for hjertet!

Fysisk aktivitet er viktig for folkehelsen. Det er også viktig for læring. Vi veit at fysisk aktive barn lærer mer. Derfor arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen «Hopp for hjertet» hvert år i mai, en hoppetaukonkurranse for skoleklasser på 4. – 7. trinn.

Det er gratis for skolene å delta, og klasser som melder seg på får tilsendt utstyret de trenger for å delta. Alle elever og klasser kan være med, og rundt 100.000 skolelever fra skoler over hele landet deltar.

Det er morsomt å hoppe tau! Samtidig er det utfordrende og sosialt – og ikke minst godt for helsa. Vi ønsker at flere barn skal være aktive, og vi oppfordrer derfor alle skoler til å bli med på vårens morsomste konkurranse: «Hopp for hjertet».

Vi håper at «Hopp for hjertet» inspirerer barn til å være mer aktive i skolehverdagen. Konkurransen går ut på at de hopper tau i friminutt – men konkurransen kan også brukes i undervisning.

Klassen får poeng for antall minutter det hoppes hver dag, og det kåres vinnere på landsbasis og i hvert fylke.

Fristen for skolene å melde seg på er 9. mars. Nasjonalforeningen for folkehelsen i Vestfold oppfordrer alle skolene i fylket til å delta!

Marit Thorvaldsen

Fylkesleder i Vestfold

Nasjonalforeningen for folkehelsen