– Håpet er jo at vi slipper å stenge ned aktiviteter for barn og unge, sier Sigmund Skei kommuneoverlege i Tønsberg kommune.

Kriseledelsen i Tønsberg kommune følger situasjonen med økt smittetrykk i samfunnet tett. Sist helg ble det bekrefta korona-smitte på Re VGS.

– Vi står ovenfor noen viktige uker for å begrense videre spredning av smitten, både lokalt i Tønsberg og nasjonalt, skriver kommuneledelse ved ordfører, rådmann og kommuneoverlege i en epost til ReAvisa.

Barneidretten er siste skanse

– Vi anbefaler voksne å ta pause fra breddeidretten som et tiltak i å begrense smitten som vi ser er på vei opp.

Det viktigste er som tidligere å sørge for at aktiviteter for barn og unge ikke stopper opp. Det er siste skanse:

– Vi ser likevel at det har vært en del smitte gjennom breddeidretten for barn og unge, som gjør at kohorter og skoleklasser må i karantene.

– Vi tar kontakt med idrettskretsen for å se på mulige tiltak som reduserer smittefaren i denne aktiviteten.

Nytt etter dagens møte i kriseledelsen er:

Vi anbefaler voksne som driver med breddeidrett å ta en pause fra denne aktiviteten. Dette gjelder mosjonistnivå og som innebærer nærkontakt som for eksempel fotball, håndball, basketball og lignende.

Hjemmetjenesten begynner å bruke munnbind ved hjemmebesøk.

Les mer om korona-situasjonen i Re.