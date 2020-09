Rock’n roll på Revetal: – Nå prøver vi oss igjen!

Det var store planer for et skikkelig konsert-år på stasjon, men korona-krisa sørga for å spolere alt sammen – nesten.

Det er lenge siden vi har sett en så stor satsing på scenen på det gamle utestedet på Revetal, enn det som var planen for 2020.

Men med alle konserter korona-avlyst, ble planene snudd på hue så å si over natta for de ferske Revetal gamle stasjon-driverne.

Rocker Revetal igjen

Men nå fyres høyttaleranlegget opp igjen: Til helga kommer bandet Wannarock til Revetal, etter flere korona-utsettelser.

– Vi gleder oss til å endelig komme til Revetal!, skriver bandet som lover en rocka kveld med masse energi. – Ta med deg alle du kjenner og la oss rocke natta sammen!

Konsertstart blir klokka 21.00, og i disse tider er stengetid ved midnatt. Billetter er å få kjøpt på Ticketco og koster 150 kroner.

Satsa stort på take-away

Muslum Guzel forteller på vegne av Revetal gamle stasjon at de har klart seg gjennom korona-tida, tross alle konsertavlysningene.

Da 80 prosent av omsetningen ble borte med konsert-bråstopp og stengt spisested, satsa de heller stort på take-away:

– Vi hadde allerede fått mange faste kunder som kommer og spiser hos oss. De fortsatte å bruke oss, sjøl om de ikke kunne sitte ned og spise en periode.

Alle tilbake på jobb

– Folk flest er kjempe snille og greie her i Re, vi er kjempetakknemlige!, vil Muslum hilse via lokalavisa.

Nå er spisestedet tilbake til normalen, med mange besøk i restauranten – spesielt på søndagsbuffeten.

– Vi har alle mann tilbake i jobb, forteller Muslum.

Overraskelser på gang

– Men koronaen har fått oss til å se annerledes på ting. Vi har avlyst mange konserter, men vi har aldri gitt helt opp for fester – nå prøver vi oss igjen.

– Og vi har noen overraskelser på gang på Revetal, røper Muslum.

Det betyr å fortsette der de slapp, før koronaen satte en bråbrems for alle 2020-planene.

Står på

Den nye gjengen tok over drifta av Revetal gamle stasjon på tampen av fjoråret. Dette året ble langt ifra den starten de drømte om på Revetal.

Men Muslum, innehaver Ersin Dogan, og de andre på Revetal gamle stasjon, sto på gjennom korona-krisa: De beholdt til og med de lange åpningstidene fra elleve på morgen til elleve på kvelden.

Og nå blir det endelig konsert på stasjon igjen, med alle smittevernregler og begrensninger som gjelder.

