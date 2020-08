Full pott til Kulturhuset Elverhøy: 10.000 bursdagskroner til ungdomsklubben

Meny Revetal feirer 110 år og deler ut 110.000 kroner til gode formål i Re. Og for andre gang er Kulturhuset Elverhøy trekki ut!

I februar-avisa kunne ReAvisa formidle den glade nyhet om at Meny Revetal gir omvendte bursdagsgaver gjennom sitt 110-årsjubileumsår 2020: Jubilanten gir, mens gode formål i Re får.

Så ble det en søknadsrunde, der 76 søknader havna i søknadsbunken. 11 av dem er de heldige vinnerne som trekkes ut i løpet av dette året, og hver og en av dem presenteres i hver papirutgivelse av ReAvisa.

Teater og ungdomsklubb

I mars kunne ReAvisa avsløre den første mottakeren av bursdagspenger: Det var Kulturhuset Elverhøys barneteater.

Jubelen var stor, for pengene til et nytt sceneteppe kom akkurat tidsnok før vårens premiere av Petter Pan. Men så ble det bom stopp. Korona-krisa stakk kjepper i hjula for teateroppsetningen og kulturlivet ellers i Re.

Også Kulturhuset Elverhøy måtte tenke alternativt:

Hele huset tas i bruk

– Da bestemte vi oss for å lage Elverhøy-uka, forteller styreleder Knut Høydal. Det kan du lese mer om i august-avisa. Knut bobler over av engasjement og takknemlighet for at Kulturhuset Elverhøy nok en gang er trekki ut som mottaker av bursdagspenger.

Denne gangen er det ungdomsklubben Young Zone som får penger, og det ble avslørt i august-avisa. – Det er virkelig flott at de også blir satt pris på. Young Zone har opp til femti medlemmer på de ukentlige møtene sine – og hele huset er i bruk:

Musikk i våre spesialrom med proffe instruktører, biljard, bordtennis, dans, konkurranser, prat i sofaen, og så videre, og så videre. Rett og slett et yrende liv – der hele lokalet er fylt av glede – med omtrent like mange jenter som gutter.

Lars trekker i trådene

Disse ungdommene har eget styre, og er ansvarlig for egen økonomi.

Men her som ellers går ikke ting av seg sjøl. Leder og arkitekt for ungdomsklubben er Lars Jensen, samme mann som står bak sommerleiren Elverhøy-uka.

– Han er et organisasjonstalent helt utenom det vanlige, og med naturlig autoritet og stor kunnskap om hva som rører seg i hodene til ungdommene våre.

Mange å takke

Lars har samla supre unge voksne rundt seg. Uten deres hjelp hadde dette vært umulig. Dessuten må Sanitetsforeningene i Våle, Fon og Hjerpetjønn takkes.

Hver kveld på disse kveldene kommer de og lager mat til ungdommene, og unge og voksne spiser og koser seg sammen.

– Kan det bli bedre?, spør Knut retorisk.

– Uvirkelig flott!

Knut oppsummerer den moderne Elverhøy-historien slik:

– Det er uvirkelig flott å få være en del av Kultur-huset Elverhøy. Etter starten med et nedslitt lokale og ingen aktivitet i 2014, er det nå et skinnende lokale – fylt opp av entusiaster i alle aldre og på mange plan.

Vi har et styre på ni fremragende personer med masse kompetanse på ulike hold, der alle har sine områder de steller med og er ansvarlige for. Lurer vi på noe, spør vi hverandre – eller søker råd utenfra.

Alle gjør det de kan og liker

– Men større avgjørelser fattes alltid etter freske, men saklige diskusjoner i styret. Det er avgjort vår fremste og viktigste fordel. Alle gjør det de kan og liker.

– Jeg har i disse åra ofte spurt om folk er slitne og leie, men blir alltid bare møtt med smil og entusiasme for videre drift.

Men en viktig greie oppi alt, er at det er penger til materialer, investeringer og utstyr på huset. – Så tusen takk til Meny på Revetal som igjen setter pris på våre aktiviteter. Det hjelper noe helt enormt!

Flere gode formål i Re skal støttes

I den neste ReAvisa som kommer ut torsdag 10. september avslører vi neste mottaker av bursdagspenger fra Meny Revetal.

