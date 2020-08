Fotballtalentet spiller med de beste fra hele landet

Leander Gunnerød fra Re FK deltar nå på Equinor talentleir i Porsgrunn. Her er Norges aller beste fotballspillere i alderen 14 til 16 år tatt ut.

Etter en tøff vår med mye egentrening på grunn av korona-sitasjonen får Re-talentet endelig spilt sammen i regi av Landslagsskolen.

– Det er kult å endelig få deltatt på leiren, sier stortalentet sjøl.

Trena mye på egenhånd i korona-tida

Det har vært mye oppmerksomhet rundt frafall i fotballen ettersom korona-situasjonen la begrensninger på treningsmuligheten til spillerne. Leander har klart å holde ferdighetene ved like gjennom våren og sommeren.

Han var med på Re FKs korona-konkurranse, der han vant i kategorien «mest spektakulære triks».

− Jeg har vært flink til å trene alternativt i korona-perioden, enten aleine eller med noen få kompiser. Jeg har jobba mye med teknikk, styrke og kondisjon.

Så nå er Re-spilleren klar for å vise seg fram fra sin beste side under talentleiren i Porsgrunn.

Leander: – Utrolig stort!

− Det er utrolig stort å få delta på Equinor talentleir. Her får jeg trent med mange andre gode spillere, kjent på nivået blant de beste i landet, og ikke minst utvikle meg enda mer som fotballspiller.

NFF Landsslagskole, som støttes av Equinors Morgendagens helter, handler om å videreutvikle de beste fotballtalentene vi har her i landet, for å kunne få fram framtidas landslagsspillere.

Mange av spillerne som deltar her vil være aktuelle for U-landslagsspill utover høsten.

Re-gutten biter godt fra seg

− På Equinor talentleir ser vi at spillerne vokser ved at de får trene sammen med de beste i sin aldersgruppe. De blir også veileda av noen av de mest kompetente trenerne som fotball-Norge kan tilby, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef Equinor Morgendagens Helter.

Leander har virkelig bitt godt fra seg på leiren, ifølge en pressemelding fra arrangøren. – Det er ingen tvil om at disse gutta har holdt formen vedlike i korona-perioden, og det er slike forbilder vi ønsker å støtte – slik at de kan ta steget videre.

− Vi har over tid sett at modellen vår med Landslagsskolen gir gode resultater, og flere av de som nå er etablerte toppspillere har vært innom vår modell. Dette inspirerer oss til å fortsette med talentutvikling, sier Håkon Grøttland, leder for spiller- og trenerutvikling i NFF.