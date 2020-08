Full pott, ny banerekord, og cupseier sammenlagt

Denne helga konkurrerte skyttertalentet Jeanette Hegg Duestad i Lerumcup 2020, og det endte med noe så skjelden som 350 poeng av 350 mulige!

Jeanette Hegg Duestad (21) fra Re konkurrerer for Sem skytterlag, og klubben melder at hun er den første seniorskytter i klubben gjennom alle tider som skyter fullt hus på klasseprogrammet for klassene tre til fem.

– Tross sin unge alder gjør hun seg bemerka med toppresultater og flotte stevneplasseringer, skryter klubben på sin Facebook-side. Jeanette satte ny banerekord i Sogndal denne helga.

Ikke mange som opplever

Jeanette vant også cupen sammenlagt, med tre førsteplasser av fem mulige i cupen. Hun mista bare åtte poeng på alle fem stevnene, noe som er helt sjukt bra.

– Vi gratulerer Jeanette med overbevisende og knallsterk skyting, skriver Sem skytterlag.

Sjøl er skytterjenta fra Re også superhappy:

– Helt rått og få skutt 350 på seniorprogram, det er det ikke så mange som får gjort, sier Jeanette til ReAvisa.

I full gang igjen i Norge

– Samtidig så er jeg utrolig fornøyd med hele cupen. Det har vært fem stevner med veldig høyt nivå på alle, så jeg er stolt over å klare å holde nivået hele veien.

I skyttersporten konkurrerer alle mot alle, jenter og gutter, og alle aldere fra og med overgangen fra junior til senior. Jeanette satte alle på plass, og hun utmerker seg som en bare mer og mer lovende ung seniorskytter.

Årets store mål var OL i Tokyo, men det ble som det meste annet avlyst. Men Re-jenta blir bare mer motivert for et utsatt OL neste år:

– Jaaa, skriver Jeanette på chat til ReAvisa, – nå er vi i full gang igjen, og vi har også mye konkurranser igjen i Norge, men venter fortsatt på de internasjonale konkurransene.

Har klart seg greit gjennom korona-perioden

– Det har selvfølgelig vært et ganske så annerledes år enn det som var planlagt, men jeg har fått kobla av litt og fortsatt med det gode treningsarbeidet.

Noe resultatene nå til det fulle viser. Denne jenta klarer å se framover, også når verden blir helt omrokkert:

– Jeg er så absolutt veldig motivert for OL, så nå får vi håpe at det går seg til med korona-situasjonen etter hvert.