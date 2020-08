Enda ett førerkortbeslag – målt til 104 km/t i 60-sone

Fartsrekorden før denne helga var 133 km/t i 80-sone. Men 104 km/t i 60-sone er minst like ille. I begge tilfeller førte det til førerkortbeslag, og det er to av totalt åtte førerkort i løpet av Re-sommeren sålangt.

Fredag kveld stilte Utrykningspolitiet seg opp i 60-sona på Bispeveien gjennom Svinevoll, og resultatet ble to forelegg og ett førerkortbeslag for høy fart:

Den verste fartssynderen denne kvelden ble målt til 104 km/t i 60-sona.

Fartskontroller gjennom sommeren

UP har avholdt fartskontroller i Re og omegn javnt og trutt gjennom sommeren, som varsla. Den siste tirsdagen i juni ble en fartssynder målt til 133 km/t i 80-sona på Bispeveien.

Det resulterte i førerkortbeslag på stedet. Som råkjøreren aksepterte.

Men fartssynderen var ikke aleine om å være altfor tung på gasspedalen den kvelden: Det ble skrivi ut fire forenkla forelegg i samme korte kontroll.

Dobla fartsgrensa

UP tok også oppstilling i 60-sona på Ramnesveien tidligere i sommer, fredag 19. juni. Her ble høyeste hastighet målt til hele 127 km/t – det vil si over dobbelt så fort som fartsgrensa på stedet.

Ytterligere fire fartssyndere fikk førerkortet beslaglagt, og tolv fikk forenkla forelegg for fartsovertredelse.

Seint torsdags kveld 4. juni, den aller første av sommerens mange fartskontroller, huka UP inn tretten fartssyndere som fikk forelegg, og det ble ett førerkortbeslag etter å ha blitt målt til 119 km/t i 80-sona på Bispeveien.

Re-lista til UP-sjefen

Kjapt oppsummert åtte førerkortbeslag og en drøss med forenkla forelegg og medfølgende prikker i løpet av Re-sommeren.

Bispeveien og Ramnesveien er en av mange Re-veier ReAvisa-leserne har ønska seg fartskontroller på. Re-lista ble oversendt UP-distriktssjefen tidligere i sommer:

– Vi tar med oss tipsene fra leserne deres. Disse blir fulgt opp av våre gruppeledere, sa Karin M. Walin, politiinspektør og distriktsleder for Utrykningspolitiet i Agder og Sør-Øst politidistrikter, til ReAvisa.

