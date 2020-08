Folksomt på Langevann: – Har vi helt glemt korona?

– Jeg er forundra over at folk sitter oppå hverandre når de drar for å bade.

Det forteller en ReAvisa-leser som tok turen til Langevann, der det var vanskelig å se at folk overholdt avstandsregler i disse korona-tider.

Bildene som er oversendt til lokalavisa tyder på trengsel. Både på badeplassen og på parkeringsplassen.

Alt som normalt?

ReAvisa-tipseren reagerer på folkeansamlingen, stikk i strid med oppslag på området og smittevernsråd fra myndighetene.

Sommervarmen er tilbake denne august-helga, og i dag søndag 9. august har mange finni veien til Langevann.

Som normalt, når sola skinner over Re. Kanskje er det litt for mye som er som normalt igjen?

– Jeg tenker at det er fint at folk kommer seg ut og bruker de flotte badeplassene i kommunen vår i det herlige sommerværet.

Ordføreren: – Vanskelig å bedømme

Det sier ordfører Anne Rygh Pedersen til ReAvisa.

– Jeg håper de holder avstand, tar hensyn, og holder seg hjemme dersom de har luftveissymptomer.

ReAvisa har vist bildet fra ReAvisa-tipseren til ordføreren: – Det ser ut som mye folk på bildet, men vanskelig å bedømme om avstandsreglene blir brutt, mener hun.

– Men all grunn til å minne om smittevernreglene, så absolutt, understreker ordføreren.

Her kan du lese alt om korona-krisa i Re.