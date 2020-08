Svingte unna for et dyr – rulla rundt på taket

Torsdag kveld gikk det trill rundt for en uheldig bilist.

Bilen med ei jente i 20-åra bak rattet var på vei fra Re til Horten, og hadde akkurat passert kommunegrensa til Horten på Nykirke da det gikk skikkelig gæli.

Her skal det ha dukka opp et dyr midt i Kopstadveien – etter det ReAvisa får fortalt av politiet på stedet har den forulykkede forklart at det var en elg.

Store materielle skader

Bremsespor i veien viser hvor ferden så gikk:

Først over i motsatt kjørebane, tilbake i rette kjørebane og ut på jordet der grøftekanten er som høyest – og bilen gikk kast i kast rundt på taket ut på jordet.

Den uheldige sjåføren var heldigvis på beina etter den voldsomme utforkjøringa, men blir sendt til sjukehus for en sjekk for sikkerhets skyld.

Det er store materielle skader, og bilen må regnes som totalvrak.

Leiter etter vrakdeler

Politifolk på stedet leiter med lommelykt etter vrakdeler som ligger strødd på jordet.

Trafikken går forbi ulykkesstedet i ei fil fram til bilen er berga.

Ulykken skjedde i 22.30-tida torsdag kveld 6. august.

