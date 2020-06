Lederskifte i Re motorsport: Skal bygge ny barnebane

To rutinerte Re motorsport-representanter går ut av styret, og en ny leder tar over med reine kinderegget av ambisjoner: – Vi skal satse på både barn og mosjonister, men også toppidrett.

Re motorsport holder til på Ødegården i gamle Ramnes kommune, og her er treningene godt i gang igjen i korona-tid. Tirsdag 9. juni var det årsmøte for den driftige motorsportklubben, som setter Re på kartet.

Banen på Ødegården blir av mange regna som landets beste, og her har det blitt kjørt NM siden slutten av 1960-tallet.

Slipper til den yngre garde

I løpet av årsmøtet tok Kristoffer Stanger steget opp i fra nestleder til leder i Re motorsport. Han tar over etter Joyce Christine Andersen, som går av som styreleder.

– Det er utrolig gøy å overlate roret til Kristoffer, vi har samarbeida godt, og han har vist i posisjonen som nestleder at han er klar for, og ikke minst motivert til, å lede klubben videre, sier Joyce. Ut går også Inger Marie Pauli, som har vært kasserer.

– Vi føler at tida er inne for å la den litt yngre garden slippe til, og tidspunktet kunne ikke passa bedre, mener avtroppende leder, som overlater styringa av en klubb med god økonomi:

Stolte av det som er blitt skapt

– Da vi tok over satte vi oss noen solide mål. Vi skulle la banegruppa, som har gjort en fenomenal jobb, få ruste opp banen, det skulle bygges nytt vanningsanlegg, samtidig som vi i styret har hatt et solid fokus på økonomi og tilskuddsordninger for idretten.

– Når vi forlater klubben er vi stolte over resultatene vi har vært en del av å skape, sier Joyce som viser til at klubben har over en halv million på bok.

Under årsmøtet takket Joyce spesielt Sissel Terjesen, som også går ut av styret, for innsatsen.

Gleder seg til lederoppgaven

– Vi er stolte over at du fremdeles vil være den første folk møter når du fortsetter som kioskansvarlig på Ødegården. Du representerer alle de gode verdiene vi ønsker i klubben vår, sa avtroppende styreleder.

Joyce fortsetter som daglig leder av Tønsberg båtrace, som Re motorsport står som arrangør for.

Ny leder for Re motorsport, Kristoffer Stanger, gleder seg til oppgaven.

60.000 kroner til ny barnebane

– Jeg er heldig som får lede et styre hvor vi kjenner hverandre godt. Og både Inger Marie og Joyce er ikke lenger enn en telefon unna.

Nytt budsjett ble vedtatt, der klubben blant annet skal investere 60.000 kroner i en ny barnebane. Kristoffer skal ta den lokale motorsportklubben inn i framtida med fokus på flere ting:

– Vi skal satse på både barn og mosjonister, men også toppidrett, sa den nyvalgte lederen før årsmøtet ble avrunda med applaus fra en engasjert foramling i klubbhuset på Ødegården.

Det nye styret i Re motorsport:

Leder Kristoffer Stanger

Nestleder Dan Enerhaugen

Kasserer Camilla Hagberg

Styremedlem Hans E. Holtung

Styremedlem Edwin Pauli

Styremedlem Tommy Henriksrud

Styremedlem Henriette Wister Kristiansen

Vara Sverre Grytnes

Vara Richard Skarpaas

