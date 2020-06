Årets legatmottakere: – Vi i Re er veldig heldige!

– Det å studere veit vi koster, og nå kan vi gå studietida i møte med litt lavere skuldre. Dette hjelper veldig på et ganske stramt student-budsjett!

Fire heldige Re-ungdommer er mottakere av Lizzy og Erling Sæbøs utdanningslegat i år. De mottar 60.000 kroner hver, til å støtte dem på veien til å fullføre høyere utdanning.

Overrekkelsen skjedde ikke foran en fullsatt Ramneshall med avgangselever, som normalt – men heller i en mindre seanse på personalrommet på Re VGS onsdag 3. juni, tilpassa korona-situasjonen.

Et av landets største utdanningslegat

Lizzy og Erling Sæbø levde livet sitt på en gård ved Linnestad. De fikk ingen barn, og ønska å samle sine midler i et legat til lokal ungdom.

Utdanningslegatets formål er å dele ut midler til evnerik ungdom i Re, til støtte for videre utdanning på universitet, høgskole og lignende. Det teller også at ungdommene er aktive utenom skolen, med arbeid, idrett og foreningsliv.

Legatet er et av landets største utdanningslegat, og videreføres for Re som sted – kommunesammenslåing til tross.

Fire veldig verdige vinnere

I år var det ti veldig gode søkere, men tilslutt vedtok styret å gi årets midler på totalt 240.000 kroner til følgende fire Re-ungdommer:

Jenny Müller er ferdig med realfag i klasse 3STB ved Re VGS denne våren. Ved siden av skolen jobber hun i sportbutikken på Revetal, jobber som renholder, og har vært aktiv i dans. Framtidsplanen er å studere ved NTNU i Trondheim, energi og miljø eller datateknologi.

Jenny Müller er ferdig med realfag i klasse 3STB ved Re VGS denne våren. Ved siden av skolen jobber hun i sportbutikken på Revetal, jobber som renholder, og har vært aktiv i dans. Framtidsplanen er å studere ved NTNU i Trondheim, energi og miljø eller datateknologi.

Stian Hogsrød (ikke tilstede) har gått på musikklinja ved Greveskogen videregående skole. Også mye av fritida brukes på musikk. Han har spilt gitar siden han var 9 år, og han har vært med på en rekke konserter. I tillegg sykler han for Re SK, seiler for Gåsøkalven seilselskab, og spilte tidligere fotball. Ved siden av skolen jobber han for Herholdt Andersen AS. Framtidsplanen er å studere ved NTNU Trondheim, musikk-teknologi.

Victoria Sydhagen Smidsrød fullfører Re videregående skole, Re-modellen 3HOA, denne våren. Hun turner sjøl og trener 4 – 18-åringer i IL Ivrig turn på fritida. Framtidsplanen er å søke seg inn på OsloMet og ta utdanning som grunnskolelærer.

Tiril Kristine Knotten fullfører denne våren sin videregående opplæring ved Wang toppidrett, og denne jenta har bak seg en rekke verv i elevorganisasjoner: Sju år i elevrådet på barne- og ungdomsskole, deriblant både i vervet som nestleder og leder, Barne- og ungdomsrådet i Re, fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen. Tiril var også UNG-representant i Vestfold og Telemark langrennskomite. Tiril er også en aktiv og talentfull skiløper, der hun har en rekke gode resultater. Tidligere var hun også aktiv i sykling og fotball. Framtidsplanen er Høgskolen i Innlandet på Lillehammer og bachelor i organisason og ledelse, i kombinasjon med fortsatt satsing på langrennssporten.

– Vi i Re er veldig heldige!

Besteforeldrene til Tiril fra Bjune kjente til ekteparet bak legatet, forteller hun. At legatet finnes, er en kjempefordel for Re-ungdom:

– Vi i Re er veldig heldige! Det å studere veit vi koster, og nå kan vi gå studietida i møte med litt lavere skuldre. Dette hjelper veldig på et ganske stramt student-budsjett, sier Tiril og smiler bredt.

– Det kan bety at vi kan fokusere enda mer på studiene og litt mindre på jobb ved siden av, er alle tre jentene enige om.

Fire verdige vinnere

De får 60.000 kroner hver i årlige beløp fordelt over tre år. For Jenny har mulighet til å få støtte fra legatet vært en gulrot, i tillegg til det å få gode karakterer på skolen.

– Dere har vist at dere bruker deres kunnskap og engasjement både på skole og på fritida, skryter Re-rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth.

Han røper også at legatstyret hadde en ekstra vanskelig jobb i år med å velge ut mottakerne. – Dere som tilslutt ble valgt ut, er til de grader verdige vinnere!

Ekstra sosial studietid?

Det har vært en spesiell avslutning på videregående for årets avgangskull. Hjemmeskole og ingen russetid. Men aldri så gæli at det ikke er godt for noe:

– I denne korona-tida har vi lært å ta ansvar for egen læring, og disponere tida vår sjøl – akkurat som vi må når vi skal studere. Sånn sett en god forberedelse på det som venter.

– Men det store savnet var det sosiale, forteller jentene til ReAvisa. Som håper å ta igjen det tapte med en sosial studietid, som seg hør og bør.

