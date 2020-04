Trapper opp korona-kapasiteten i Tønsberg kommune

Nye Tønsberg kommune varsler at de trapper opp testingen fra og med neste uke. Men alle må fortsatt ha henvisning fra fastlegen sin.

Nå rigges det opp telt for «drive in»-testing på Eik, og fra og med tirsdag 28. april vil testkapasiteten bli betydelig forbedra, melder Tønsberg kommune i en pressemelding til ReAvisa.

– Når samfunnet gradvis åpnes igjen, blir det enda viktigere å ha så god kunnskap som mulig om den lokale smittespredningen, forteller kommunalsjef for mestring og helse i Tønsberg kommune, Mette Vikan Andersen.

Viktigere å teste nå

– Det at barna er tilbake i skoler og barnehager, og at frisører og restauranter åpner dørene igjen til uka, betyr på ingen måte at dette er over, understreker kommunalsjefen.

Testsenteret vil holde åpent fra klokka 08.00 til 12.00 mandag til fredag, og vil ha kapasitet til å gjennomføre opp mot hundre tester hver dag.

– For å bli testa må man først få en henvisning fra fastlegen sin, og man må ha symptomer som tyder på at man kan være smitta.

God lokal dugnadsinnsats

Smitteraten i Tønsberg kommune er svært lav, minner kommunalsjefen om:

– Det tyder på at folk har gjort en god dugnadsinnsats og vært flinke til å tenke smittevern. Samtidig er det viktig å si at alle som har behov for helsehjelp må ta kontakt med legen sin.

– Ikke møt opp uten avtale, men ring eller send en melding for å avtale i forkant.

Eget barnekontor

Når skoler og barnehager åpner igjen, kan det bli behov for å gjennomføre flere tester av barn.

Barna vil ikke bli testet ute i teltet, men inne på et kontor som er spesielt lagt til rette for å ta barna i mot på en god måte. Det blir til og med en liten premie til alle barn som testes.

Barn må ha med seg foreldre eller andre voksne når de møter opp til testing.

Bygger opp kompetanse

Med korona-testing på Eik, er det helt slutt på testing ved legevakta – som ReAvisa skreiv om i starten av korona-krisa.

– Vi vil ikke lenger gjennomføre korona-testing på legevakta, men flytter all testing til beredskapskontoret i Grenaderveien 11 på Eik. Det gjør vi for å unngå å spre smitten til flere helseinstitusjoner, og for å kunne bygge opp kompetanse på prøvetaking på ett sted.

Kommunalsjefen minner om at legevakta vil holde åpent som normalt for å ta imot pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp.

