Enda en seiershelg for IL Ivrig hjemme i Vålehallen

IL Ivrig ligger an til opprykk til 2. divisjon, men det er ikke sikkert Ivrig-jentene benytter seg av muligheten. Det gjenstår en kamp og en rankingturnering på hjemmebane nå i mars, så må avgjørelsen tas innen påske.

Det er ikke første gang Ivrig-jentene i 3. divisjon står i dilemma å rykke opp – det er et «luksusproblem» de flinke volleyball-jentene våre har vært i før.

Sist de benytta seg av muligheten til å rykke opp til 2. divisjon, var for fem år siden. Etter det har de takka nei, seinest for to år siden.

Re-laget var favoritter mot Tønsberg

Ivrig-jentene landa den gang på at de trives i 3. divisjon, med mindre reising og kamper innenfor greie avstander, på reint hobbynivå.

Men hobby-satsingen gir såpass resultater at de herjer med konkurrentene i 3. divisjon – så kanskje frister det å ta steget opp ett nivå nå, før neste sesong?

Helgas serieturnering i Vålehallen ble nok et lokalderby mot Tønsberg, der kampen sto om å bli best i Vestfold og vår egne nye Tønsberg kommune, forteller volleyball-leder Jan Gunhildstad til ReAvisa.

Re vant over Tønsberg i forrige duell, og var favoritter nok en gang – sjøl om Ivrig mangla flere sentrale spillere.

Avslutter sesongen på hjemmebane

– Første sett var javnt, men hjemmelaget kunne hale det i land, mens Tønsberg-jentene vant det andre settet etter en god avslutning, forteller Jan. – I det tredje settet var Ivrig-damene klart best, og i det fjerde fikk de en dårlig start, men kopla etter hvert grepet og med 25 – 20 var seieren klar.

– Greit gjennomført, der rutinen nok ble avgjørende mot et meget ungt Tønsberg-lag, oppsummerer IL Ivrig volleyball-lederen.

Det gjenstår en kamp mot Bislett VBK, og en siste rankingturnering hjemme i Vålehallen lørdag 21. mars før årets sesong er over.

– IL Ivrig ligger an til et mulig opprykk til 2. divisjon neste sesong, men om damene eventuelt ønsker det må de bestemme selv og ta en avgjørelse før påske, forteller Jan Gunhildstad.

