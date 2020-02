Ramnes bygdekvinnelag har mye spennende på planen

Ramnes bygdekvinnelag gjør så mye godt for bygda si, at de har fått 10.000 kroner i prosjektmidler for å kunne gjøre enda mer!

Bygdekvinnene ønsker å være et kvinnefellesskap som fremmer kvinneperspektiv i et åpent og inkluderende fellesskap.

Laget har i år fått 10.000 kroner i prosjektmidler for å bidra til økt integrering i bygda.

Spennende foredrag og filmkveld nå i februar

– Vi søker å nå ut til alle kvinner i Re for å tilby fellesskap og gode møteplasser, forteller leder Åse Marie Holm til ReAvisa. Det har allerede vært strikkekafe og foredrag, og enda mer står på planen for våren 2020:

Onsdag 26. februar klokka 18.30 er bare å krysse av på kalenderen, for da skal filmen «Uår» skal vises i blackboxen på Revetal bibliotek. Dette er i samarbeid med Re Røde Kors og Ramnes bondelag.

Filmen er en ny dokumentar om hvordan vi skal få nok mat i klimaendringens tid. Utviklingsfondet låner ut filmen, som følger en norsk bonde som besøker bønder i Malawi, der de må prøve å tilpasse seg et endret klima.

Sosan Mollestad, prosjektleder for «Kvinner UT», kommer til Re og vil fortelle om prosjektet og sammenhengen mellom klimautfordringer og mennesker på

flukt. Hun vil også fortelle fra sitt liv som flyktning i Irak.

Bedriftsbesøk, turer og Åpen gård på bygdetunet

Ellers står bedriftsbesøk på Nortura sitt anlegg på Ås på vårprogrammet, med omvisning og informasjon om bedriften og prosessene som foregår fra levende dyr til god mat på vårt bord. Det skjer tirsdag 31. mars.

Søndag 3. mai blir det søndagstur til Esso-skogen og Blåveisskogen, pluss kafebesøk og ikke minst Nikolinehuset på Slagen. Dette blir en utflukt for hele familien – turen vil tilpasses alle, både små og store.

Det blir også en tur til ”Den gamle Kongevei” – Angers Klev, med rast på toppen av fjellet. Det skjer torsdag 4. juni.

I tillegg minner bygdekvinnene allerede nå om årets store høydepunkt i august: Åpen gård på Bygdetunet Brår, i år med datoene 29 – 30. august 2020. Dette arrangerer Ramnes bygdekvinnelag sammen med Ramnes bondelag og Ramnes historielag.

Gode liv i levende bygder!

– Vi vil være med å arbeide for at alle skal ha like muligheter uavhengig av hvor de bor til å kunne ha gode liv i levende bygder!, forteller Åse Marie Holm til ReAvisa.

– Så ta kontakt dersom du ønsker å bli medlem, eller bli med å bli kjent med oss på et eller flere arrangement.

Styret i Ramnes bygdekvinnelag 2020 består av leder Åse Marie Holm, tlf 902 06 807, nestleder Ingeborg Kroknes, kasserer Elisabeth Sann, sekretær og Facebook-ansvarlig Anette Røkenes, varamedlemmer Christine Skjold Sørensen, Inger Johanne Stensrød, Sonja Skaug og May Britt Reistad.

