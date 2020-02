Ett tap og tre seiere i Ramneshallen

En intens håndball-lørdag i Ramneshallen, der A-laget gikk på en kjempesmell, men de aldersbestemte lagene redda dagen.

Ramnesjentene i 3. divisjon lå så å si likt med TT/Tjøme før lørdagens kamp, på fjerde- og femteplass. Rett over, på tredjeplass, lå Flint Tønsberg 2.

Alle disse kjemper et lokalderby om en pallplass på tabellen, og det var derfor en viktig kamp å vinne.

Kanskje for komfortabel ledelse til pause?

Det var også et heltent Ramnes-lag som kjørte på fra start, og sjøl om gjestene fulgte godt på gjennom store deler av 1. omgang, dro hjemmelaget i blått ifra og ledet komfortabelt 10 – 14 til pause.

Kanskje for komfortabelt? For i 2. omgang gikk lufta ut av den blå ballongen. Ramnesjentene klarte bare å sette fire mål, mens gjestene putta og putta og putta mål, helt til det sto 24 – 18 til gjestene.

En fattig trøst er å se feiringen til TT/Tjøme-jentene, i det jubelen sto i taket over å ha slått Ramnes på hjemmebane. Det er en bragd, faktisk.

Hederlig omtale av gjestene

Så sjøl om ei patriotisk lokalavis som oftest skriver penest om hjemmelaget, må vi spandere på en hederlig omtale av TT/Tjøme – de serverte en snuoperasjon av de helt store i Ramneshallen. Lokka målet og kjørte på framover.

Frustrerte Ramnes-jenter må hente fram all den revansjelysten de finner i dette tapet. For nå gjelder det å holde ut til siste sesongslutt. Tabellsystemet legges om etter denne sesongen, der tabellen kuttes på midten og alle under rykker ned.

Per nå klamrer Ramnes seg til den øvre halvdelen.

Suveren Ramnes G12-seier

En solid trøst for en godt besatt tribune gjennom en hel håndball-lørdag, var prestasjonene til de aldersbestemte lagene – seier, seier og enda en seier:

Ramnes G12 møtte Reistad, og etter en javn 1. omgang sto det tilslutt en knepen tomålsledelse til hjemmelaget til pause. Men i 2. omgang kopierte ikke G12-laget A-laget:

Gutta krutta på og vant suverent 20 – 10! Lukas Roheim stengte målet og av ti utespillere lagde sju spillere mål.

Ramnes J13-seier etter stang inn

Ramnes J13-laget, som spiller i A-gruppa, spilte også hjemme i Ramneshallen lørdag. Gjestene var STIF fra Sandefjord, som møtte et hjemmelag på toppen av tabellen.

Ramnes dro i fra til 10 – 5-ledelse til pause, men STIF tok igjen forspranget og lå tilslutt bak bare med ett mål, 13 – 12. Da beit hjemmelaget tenna sammen og med stang inn hele kampen ut ble det 17 – 12-seier til Ramnes.

Av 11 utespillere på Ramnes J13, lagde ni mål.

Lørdagens siste kamp var mellom Ramnes G13 og gjestene fra Haugsbygd. Lagene fulgte hverandre tett, og til pause sto det 6 – 6. Det ble en fysisk kamp med mye kontakt, men aldri stygt.

Nervepirrende seier til Ramnes G13

Haugsbygd leda 14 – 12 med mindre enn tre minutter igjen å spille. Så reduserte Ramnes først, og utliknet etterpå – med fortsatt ett drøyt minutt igjen. Haugsbygd avslutta et godt angrep, men Ramnes-keeper Anders Skar-Nilsen redder!

Knut Skjeggestad scorer i det neste angrepet og fører Ramnes opp i en 15 – 14 ledelse, tredve sekunder før slutt. Gjestene klarer ikke å utnytte de siste sekundene i et kaotisk angrep, og da er det en glad Ramnes-gjeng som slipper jubelen løs!

Ramnes-laget står opp, en for alle – alle for en. Lørdag var det Jacob Ree som fikk aller best flyt, og han scora hele ti mål, pent spilt igjennom og fri av lagkameratene, rapporterer håndballpappa Bernhard Marti.