Ny måltavle: – Ramnes IF har slått på stortromma!

Sist lørdag var det overrekkelse av den nye måltavla i Ramneshallen. Da kom nye Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen tilbake til gamle trakter.

Ramnes IF har spart opp penger og kjøpt ei helt ny måltavle til Ramneshallen, som nå er overrakt til kommunen.

Ordfører i Re, Thorvald Hillestad, og kommende ordfører i nye Tønsberg kommune, Anne Rygh Pedersen, var i Ramneshallen og tok imot den nye tavla.

En håndballspillende ordfører

Både Thorvald og Anne setter stor pris på det Ramnes IF har spart opp til. – Det er helt fantastisk at de har lagt så mye innsats i det, sier Anne til ReAvisa. – Ramnes IF har slått på stortromma!

Vår kommende ordfører har spilt håndball før, og synes det var gøy å komme tilbake til Ramneshallen igjen. Det var nemlig i Ramneshallen hun spilte sin siste seriekamp for åtte år siden.

– Jeg har ikke noe forhold til håndball, bortsett fra at jeg så på når ungene mine spilte. Jeg har en sønn som spilte håndball, men bortsett fra det så er jeg nok like mye og ser på fotball, forteller Thorvald.

Heia ….. ?

Siden Re og Tønsberg nå skal bli en kommune, var det ekstra gøy å se på matchen i Ramneshallen rett etter overrekkelsen av måltavla. Ramnes J13 spilte nemlig mot Tønsberg Turn.

Både Thorvald og Anne ble i hallen for å se kampen. For Anne var det litt vanskelig å bestemme seg for hvem hun skulle heie på, men Thorvald holdt litt mer med Ramnes i denne matchen.

Kampen endte 12 – 17 i gjestenes favør og dessverre tap til Ramnes. Derimot ble det hjemmeseier for A-laget i 3. divisjonskampen mellom Ramnes og Skarphedin litt seinere på lørdagen, med sluttresultatet 33 – 30 til Ramnes-jentene.

