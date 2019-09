Ramnesjentene er i rute fra aller første hjemmekamp

– Mye nytt og spennende på gang, forteller ny Ramnes-trener for sesongen – som på ingen måte er ny i Ramnes-håndballen.

Katinka Hunsrød Kjølstad (29) har mer eller mindre vokst opp i Ramneshallen, med håndball som hobby helt fra hun var bitteliten. Mamma Anita har som dattera vært med som både spiller og i klubbapparatet i en årrekke.

I år har Katinka tatt over treneransvaret for A-laget i 3. divisjon, mens tidligere trener Ronny Bekkevold gir seg etter tre sesonger som A-lagstrener og inntar heller rollen som sportslig leder for Ramnes IFs håndballgruppe, i tillegg til å være trener for J13-laget.

En ung og treningsvillig gjeng

Årets første seriekamp for A-laget i 3. divisjon var søndag 15. september hjemme i Ramneshallen mot Stokke.

Det endte med en solid seier, etter at gjestene fra Stokke egentlig hadde holdt følge store deler av kampen. Men sluttresultatet 30 – 21 til Ramnes-jentene levner ingen tvil. Jentene i blått er i rute fra start:

– Det er en treningsvillig gjeng som har tatt fatt på årets sesong, forteller Katinka til ReAvisa.

Mye spennende på gang for denne sesongen

– Med et par jenter som studerer andre steder, er vi egentlig mange av de samme spillerne som i fjor. Men med noen nykommere: Karoline Bertelsen og Malin Holm er tilbake etter noen års pause, Sara Løkeberg er tilbake etter militæret.

– Og vi har fått opp noen rekrutter født i 2002 og 2003: Ida Kristine Gunnerød, Margrete Reinskau, Ingeborg Knutsen og Julie Grønbu Kjølstad.

– Det er mye nytt og spennende på gang i år år, med et så ungt lag. Vi har også med oss flere spillere fra J15 på hospitering. Det er veldig positivt for både klubben og laga.

– Men sjøl om vi har mange unge spillere, har vi heldigvis med oss noen litt mer rutinerte: Nina, Nina Irene, Desirèe og Julie er fortsatt med.

Sosialt og moro med håndball

– Vi har brukt mye av oppkjøringa på endel løp med ball, samspill og morsomme ting. I år skal det være skikkelig gøy å spille håndball, og publikum skal se det også, lover Katinka.

– I august var vi i Skien på treningshelg. Da hadde vi flere håndballøkter, spilte treningskamp, hadde vannskliekonkurranse og var i klatreparken. Dette var en veldig fin helg med masse sosialt. En fin arena for å bli litt mer kjent.

Og det har vært flere turer til Skien: Ramnes håndball var på en felles klubbtur til Skiens Cup 6 – 8. september. – Vi reiste med i underkant av 120 spillere, med overnatting og det hele, forteller sportslig leder Ronny til ReAvisa.

– Totalt sett mange gode resultater for mange Ramnes-lag, og en superfin turnering sosialt.

Målet er topp-seks på tabellen

For A-laget er målsetningen for sesongen å holde på plassen i 3. divisjon. – Det vil si at vi må være topp-seks, siden seriesystemet forandres fra og med neste år og det slankes i toppen.

– Også er det jo et mål at vi hele tiden skal utvikle oss som spillere og som lag, understreker Katinka som har gyvd løs på treneroppgaven med iver og lyst.