Re FK J15 har imponert stort denne sesongen

Re FK var nær på å gjøre reint bord i 1. divisjon for J15. I tillegg er de premiert for å bruke hue.

Lenge lå J15-laget til å bli Re FK-laget med best plassering på tabellen ved sesongslutt.

Men det var tett som hagl i toppen, og ett par knepne tap pluss en uavgjort kamp i sesong-innspurten gjorde at Re-jentene ramla litt nedover tabellen.

To scoringer

Det var en tent gjeng som avslutta sesongen på hjemmebane på Bibo. Det første Re-målet satte Maren Lensberg, det andre satte Rondek Idris Mohammed.

Problemet var bare at det kom to baklengsmål også.

Re-jentene varta opp med mye bra spill, men kula ville bare ikke treffe nett-maskene flere ganger. Det ble uavgjort i seriefinalen på hjemmebane mot Teie.

Dette var også avslutningskampen på hjemmebane for trenerteamet som har fulgt jentene inn fra Ivrig og Ramnes til Re: Knut Søyland og Helge Holtung har vært med disse jentene i mange år.

Premiert for å bruke hue

Sesongen ble også kronet med en pengepremie fra Vestfold fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg, Trygg Trafikk og NFF Vestfold som inviterte til kampanjen «På vei til banen – med hjelm på hodet».

Her skulle de flinkeste hjelmbrukerne bli belønna for å bruke hjelm til og fra trening. Det var null problem for Re-jentene, som stakk av med førstepremien på 15.000 kroner.

– Det er flott at så mange fotball-ungdom er flinke til å bruke hjelm. La oss håpe dette fortsetter, og motiverer andre til å ha på seg sykkelhjelm, skriver NFF Vestfold på sine nettsider.

Og pengene skal brukes på Gothia-cup til sommeren, pluss en sosial samling før den tid.

Spennende 2020-sesong

Og hvor endte Re-jentene i J15 sin 1. divisjon? På en sterk femteplass, ikke langt bak serievinneren.

Og det til tross for at de fleste jentene er født i 2005 og noen i 2006 – det vil si at de er både ett og to år underårige for aldersklassen de stilte i.

Men det måtte til for å klare å stille Re FK-lag denne sesongen.

Det blir en spennende 2020-sesong for denne gjengen, der de fleste fortsatt vil være J15- spillere. Favoritter til 1. divisjonsseier i 2020?

Se flere bilder fra seriefinalen på hjemmebane: