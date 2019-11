Eline starter opp lokallag av Miljøagentene i Re

Spesialagenten har hatt en drøm om å starte opp et lokallag av Miljøagentene i Re. Og nå skjer det!

Det var i sommer, under Grønn Øy-festival på Tjøme, at Eline Fiskerstrand (11) fra Undrumsdal fortalte om drømmen om et lokallag av Miljøagentene hjemme i Re.

Under miljøfestivalen snakka Eline med sjølvaste miljøvernministeren, etter å ha holdt en apell til rungende applaus.

Oppstartmøte og byttefest

Onsdag denne uka skjer det endelig: Miljøagentene i Re startes opp, og det blir et kombinert oppstartmøte og byttefest.

– Re har en veldig aktiv miljøagent, Eline Fiskerstrand, som er spesialagent. Hun har verva mange av vennene sine til å bli medlem av Miljøagentene, holdt foredrag, og nå starter hun lokallag, informerer Miljøagentene sentralt ved Sina Øversveen.

Møtet starter klokka 17.30 onsdag 13. november på Dalheim i Undrumsdal.

Les mer om miljøsaken i ReAvisa-arkivet.