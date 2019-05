Re-elever talte om takknemlighet og muligheter

– Tenk litt på hvor heldige vi er her i Norge, med alle de mulighetene vi har her.

En 7. klassing fra alle de fem barneskolene i Re talte på Revetal i en felles 17. mai-tale.

På en dag som dette mener de at vi må være takknemlige for alle de mulighetene vi har her i fredelige, fine, lille Norge.

– Men det er viktig at vi også feirer med pølser, is og brus!

17. mai er en festdag for alle

– Denne dagen er for alle, både barn, voksne og eldre.

– Det er viktig at alle føler seg velkommen og inkludert, uansett kjønn, uansett hudfarge, uansett legning, og uansett religion.

– Vi i Norge som har det så bra, må dele og hjelpe flyktninger som kommer til Norge. Vi burde få dem til å føle seg velkommen, og gi dem alle de mulighetene vi andre har her i Norge.

– Vi unge har en viktig stemme!

– Før vi avslutter, vil vi gjerne si noe om miljøet:

– For miljøet og klima her i Norge og resten av verden har forandra seg veldig de siste tjue åra. Dette er en sak barn over hele verden har prøvd å få gjort noe med.

– 22. mars streika barn i hele Norge for miljøet, og dette gjorde store inntrykk for mange. Her viste vi unge at også vi har en viktig stemme.

– Tenk litt på de 112 mennene på Eidsvoll og det de gjorde. Og tenk litt på hvor heldig vi barn i Norge er og alle de mulighetene vi får.

– Det er vår framtid vi snakker om

– For nå er det vår tur til å snakke og vår tur til å bestemme, for det er vår framtid vi snakker om.

– Takk for oss. Gratulerer med dagen alle sammen!