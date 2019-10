Siste juleshow før “Tønsberg blir en del av Re”: – Nå skal vi ta i noe så innmari!

– Vi skal bruke opp rubel og bit, helt til det går skikkelig på stumpane! Skikkelig RE-stefest!

Årets julebordshow på Restauranten på Revetal står følgende for – både i tekst og framføring:

Stamgjesten Tommy Anderson fra Stokke – som er med i sin sjuende julebordsesong på Revetal, dama hans Karen Marie Haraldsen – hun med gullstrupen, og radiostemmen Trond Magne Holth.

Bak kulissene styrer Terje Stangeland lyd og musikk, der alt blir spilt inn i hans studio oppi Revetalfeltet.

Perfekt julestemning

For Tommy blir det ikke jul uten julebord på Revetal. Og i år skal det tas i noe så innmari, forteller han til ReAvisa:

– Vi kommer jo ikke utenom at dette er siste innspurt før “Tønsberg blir en del av Re”. Derav navnet «RE-stefest». Nå skal vi bruke opp rubel og bit, helt til det går skikkelig på stumpane!

– Så kommer vi vel ikke utenom jula, siden det er juleshow. Vi vil gi folk et lite innblikk i den fantastiske julefeiringa vi har hjemme hos oss, Karen og jeg. Det er jo reine julekortet. Eller ikke.

Mangler Løken

At Harald Bjerkesti Løken ikke er med i år, er et stort savn. Akkurat som for to år siden, da han mangla på scenen forrige gang. – Men det gikk jo, det også!

– Det er litt sånn med Harald. Det ene året er det avl, det andre året er det politikk. Vi skulle gjerne hatt han med, men det er litt deilig også. Harald kan bli litt mye, noe som er ekstremt moro – men veeeeldig slitsomt. Det er liksom bånn gass! Hele tida!

– Det er egentlig veldig merkelig at en så tynn strek av en mann kan ta så mye plass – på alle mulige måter, rabler Tommy i vei.

Re og Revetal har så mye å skilte med

Showet er i rute til premiere om en veldig snau måned lørdag 23. november, og det vises hver helg fram til jul i kombinasjon med helaftens julebord på Restauranten.

– Vi har egentlig hengt mye på Revetal siden sist, for å observere og finne inspirasjon. Men i det siste har vi ikke finni fram, siden Burger King-skiltet er tatt ned. Vi raser bare forbi og roter oss helt bort.

– Men vi begynner vel å skjønne oss på reinger etter så mange år i hyggelig juleselskap. Så det kommer noen lokale helter på scenen, i år igjen.

Det blir nok mer sosialt i nye fattige Tønsberg

Som for eksempel gamlingene fra Re helsehus, som dukka opp for første gang for to år siden. De kommer tilbake i år, og de har mye på hjertet.

– De har jo hvert sitt rom på Re helsehus, men gamlingene gleder seg veldig til å bli en del av nye Tønsberg. For i Tønsberg har de ikke råd til enkeltrom. Det blir spennende å se hvor mange de klarer å stappe inn på hvert rom da.

– Er de skikkelig heldig, får gamlingene bo på gangen. Der er det jo skikkelig trafikk og kjempesosialt!

Bordbestilling er allerede i gang på Restauranten, som står for julemiddag, juleshow og julebordsfest flere helger fram mot jul.

