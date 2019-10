Hyller Re – «et vidunderlig sted»

Til helga kan du se «Spelet om Tønsberg og Re» – med et framtidshåp om at alt bare kan bli «akkurat som før».

– Dette er en mer humoristisk del av kommunesammenslåingen, forteller kommunalsjef Unni Bu, som sjøl spiller en behåret rolle i spelet.

Også Re-ordfører Thorvald Hillestad er med, som alltid når det skjer noe sprell.

Frøken Re og beilerne

Det er ansatte og folkevalgte i de to kommunene som snart er en som bidrar på scenen. Her står amatører side ved side med proffe aktører.

Randi Gunhildstad, miljøterapeut i Re kommune og velrenommert sanger, er en av flere fantastiske sangstemmer.

Også lokalpolitiker i Re og moromann i humortruppen Sønner av mødre, Harald Bjerkesti Løken, er utstyrt med mikrofon.

Det var egentlig tenkt å være en revy, men siden det ble så mye sang og musikk er det heller blitt en musikalsk fortelling om kommunesammenslåingen.

Vi møter den unge fagre frøken Re, som er klar for å møte noen å slå seg sammen med.

Den unge skjønnheten har mange beilere, og en av dem er den noe eldre ungkaren Tønsberg på 1.148 år.

– Vi får også møte de litt bortskjemte tenåringsjentene Nøtterøy og Tjøme, og den aggressive pønkeren Horten som sliter med dårlig impulskontroll.

– Her blir det både frieri, forlovelse og bryllupsfest, lover Unni Bu, uten å røpe hva som skjer helt til slutt.

Noen billetter ledig

Mange har bidratt til historien som skal fortelles, og tidligere Hallo i uken-forfatter Morten Lorentzen står for regien. Torkil Myhre er kapellmester for et ensemble med profesjonelle musikere.

«Spelet om Tønsberg og Re» spilles på Oseberg kulturhus helga 25 – 27. oktober.

Premiereforestillingen fredag er allerede fullbooket, men det er noen ledige plasser lørdag og søndag.

Se flere bilder fra tirsdagens gjennomkjøring:

