– Boka er basert på en sann historie, der fantasien har løpt litt løpsk

Leif Knudsen har skrivi ei bok basert på egne opplevelser som kunne gått skikkelig skeis.

Leif Knudsen (74) har bodd i Re hele sitt voksne liv med kone og barn, men flytta til leilighet i Tønsberg for ti år siden.

Han har vært aktiv i både idrettsliv, foreningsliv og kulturliv her i Re, som fotballtrener og korist i Våra-koret.

Forfatter og leseravn

Fortsatt reiser han til Revetal for å handle, trene, besøke venner, og ikke minst være leseravn i Revetal barnehage.

– Jeg bruker fortsatt Re og Revetal, og jeg klarte hvert fall ikke å slutte og lese for ungane! Det er så trivelig å sette seg ned og lese med barnehagebarn.

Han er ikke bare glad i å lese, men også å skrive. Og det har han vært hele livet. Men det var først som pensjonist, etter mange år som eiendomsmegler, at han fikk tid til det.

«HARAM – det forbudte»

74-åringen kan beskrives som en godt voksen bokdebutant med spenningsromanen «HARAM – det forbudte».

Men han har bidratt tidligere til andre bøker, som da han vant en barnebok-konkurranse og et kapittel var premie. Han har også vinni novellekonkurranse i bladet «Stemmen».

– Jeg har fått flere spørsmål om ikke jeg kunne tenke meg å skrive ei bok, og har aldri vært fremmed for tanken. Nå som jeg har tida til det, tenkte jeg at jeg jaggu kunne prøve. Og etter hvert fikk jeg lyst til å satse skikkelig.

Fantasien spinner videre

Ideen til boka er gammel, og jobben starta for alvor for tre år siden. Boka er basert på en sann historie – hvert fall et stykke på vei.

– Det var en dramatisk hendelse ei dame i reisefølget mitt ble utsatt for i Paris for tredve år siden, forteller Leif: – Hun forsvant, og vi leita. Da fikk vi beskjed av politiet at to ting kunne ha skjedd: Enten var hun kidnappa, eller sendt til Afrika.

Hun klarte å flykte, og den virkelige historien endte godt. Hva som skjer i boka, vil ikke Leif røpe. – Men historien tar noen dramatiske vendinger, jeg har dratt den videre sånn som det kunne ha gått den gangen for tredve år siden.

Hvit slavehandel

Tema for debutboka er «hvit slavehandel».

Skrivinga har gitt mersmak, og en oppfølger er allerede på gang. – Jeg har en ide om hvordan vi kan følge «helten» i boka videre, og gleder meg til fortsettelsen, sier Leif som håper å ha ei ny bok klar allerede før neste jul.

Bokhandleren på Re-torvet har tatt inn boka, og bokhandleren i samme kjede i Tønsberg har også sagt ja til det. «Umulig å legge fra seg», skriver bokhandleren på plakaten.

Leif ble bokbada i Horten bibliotek sist onsdag, 16. oktober, og på Revetal bibliotek blir det foredrag på nyåret. Der har de allerede boka til utlån.

