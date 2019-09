Over 1.100 ungdomsskolelever på byggcamp i Re

Bygg- og anleggslinja ved Re videregående skole var vertskap for Vestfolds 10. klassinger, som fikk besøke en skole som strekker seg langt for at elevene skal kunne kombinere utdanning og idrett. Ole Henry Steinsholt fra Svarstad er et godt eksempel på det.

Torsdag 19. september var det Byggcamp på Re videregående skole for Vestfolds 10. klassinger – hele 1.100 i tallet.

Med ni busser i skytteltrafikk ble de kjørt fra ungdomsskoler rundt om i hele fylket og til Bergsåsen, der fire videregående skoler og 22 ulike firmaer innen bygg og anlegg presenterte seg med stands.

Bedre beslutningsgrunnlag

Her kunne ungdommene stille spørsmål om skole og fag.

I tillegg var det demonstrasjoner av forskjellige maskiner ute. Det var også innlagt egen matstasjon midt i Ramneshallen. Der ble det servert adskillig med pølse og brød i løpet av dagen.

ReAvisa treffer fire elever fra Gjøklep ungdomsskole; Thomas Skoglund, Knut Sigurd Brekke Rudi, Mats Nygaard og Henrik Riis, som får orientering om tilbudet på Re VGS av Ragnar Kosmo.

– Kjempegøy, er deres attest til Byggcampen.

Fra Revetal ungdomsskole treffer vi Aron Tangård og Eivind Knutsen som synes det er en bra messe som må ha vært veldig godt planlagt.

– Vi får innblikk i hva vi kan velge mellom, men hva vi skal velge har vi ikke bestemt helt enda, sier de to som vi traff ved standen til Oskar og Tormod Wike AS.

– Samarbeidet med skolen går veldig bra

Ute ved siden av Meny arena traff vi Ole Henry Steinholt (17) som går på Bygg og anlegg på Re VGS. Som tredobbelt Nordeuropeisk mester i rallycross og bestemann i bilcross juniorklasse her hjemme i Norge, er han et godt eksempel på at det går an å kombinere yrkesfag med en idrettskariere.

– Jeg har fått fri når jeg trenger det, og samarbeidet med skolen går veldig bra, forteller Ole Henry som hadde tatt med rallycrossbilen som han konkurrerer med.

Det er en tidkrevende satsing med mye reising, så Ole Henry er glad for forståelsen og tilretteleggingen fra skolen sin side.

Erik Myrvang, lærer ved Re VGS, forteller at skolen er ivrig på å klare og kombinere toppidrett og skolegang. – Det samme gjelder å kombinere almenfag og yrkesfag.

