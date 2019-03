Gjett hvor mye bibliotek-besøket har økt?

REVETAL: Alt er blitt sånn cirka dobbelt så bra med nytt bibliotek. Også besøkstallet!

Både besøkstall og utlånsstatistikken har skutt i været med nytt folkebibliotek på Revetal. Det kan vi trygt slå fast, en snau måned etter offisiell åpning.

Helt siden Revetal bibliotek åpna dørene den første onsdagen i februar, har folk strømma på.

Dobbelt så mange bibliotek-besøk

Tross ei uke mindre åpent i årets februar-måned, har alt så å si dobla seg i forhold til februar i fjor:

Det er registrert 3.893 besøk i februar i år (fra 6. februar og ut måneden). Besøkstallet for februar i fjor var til sammenlikning 2006 (fra 1. februar og ut måneden).

Det tilsvarer en oppgang på 94 prosent, tross ei uke kortere åpent i årets ferbruar-måned. Første ordinære åpningsdag på det nye biblioteket var 7. februar.

Utlånsstatistikken har økt med godt over tusen titler. Fra 2.844 i februar i fjor, til 3.936 i februar i år. Også her må vi ha i bakhue at biblioteket har holdt åpent tre og ikke fire uker i årets februar-måned.

En drøm som går i oppfyllelse

Først etter at mars-måned er ferdig får vi en helt sammenliknbar statistikk med fjoråret, men tendens er jo klar: Nesten dobbelt så mange besøk, og langt flere utlån:

– Dette må jo være en drøm som går i oppfyllelse for en lokal bibliotekssjef?

– Ja! Vi ville flytte biblioteket til Revetal blant annet for å gjøre det mer synlig og tilgjengelig for folk. Tallene for februar, og tilbakemeldinger fra nye og gamle lånere, bekrefter at beliggenhet er avgjørende for hvorvidt et folkebibliotek brukes.

– Som mange andre bibliotek som har gjort dette før oss, opplever vi økning i bruk og en heldig «drop-in»-effekt. Dette er fantastisk!, sier bibliotekssjef Rita Cicconi til ReAvisa.

