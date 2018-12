Enda et pengedryss over frivilligheten i Re – sjekk hvilke gode formål som fikk penger denne gang:

RE/TØNSBERG: Pengene skal gå til rusbehandling, konserter, kultur, nytt kjøkken, sikkerhet, sceneteppe og tarzanløype: Over 1, 2 millioner kroner ble delt ut.

Les flere saker om DNB Sparebankstiftelsen i ReAvisa-arkivet.

DNB Sparebankstiftelsen deler ut penger til gode formål to ganger i året, og tradisjonen tro er siste utdeling lagt til tett oppunder jul.

Og som vanlig var Re godt representert blant mottakerne.

Denne utdelingen var den største noen gang for Tønsbergregionen, kunne vertskapet ved Terje Solvik og Hanna K. Aronsen fortelle. De leda utdelingen, mens Bjørg Ormestad Rasmussen sprang beina av seg med digre sjekker som skulle deles ut. Alle tre på vegne av DNB i Tønsberg.

Rusbehandling i Re med fantastiske resultater

Først ut av hele fire mottakere i Re var Stiftelsen Veien ut, som holder til på Kjønnerød gård. De fikk 80.000 kroner.

Jan Schøyen og Liv Johansen tok i mot sjekken på vegne av stiftelsen. De kan fortelle at straks har hundre rusavhengige blitt sendt ut i ødemarka og blitt rusfrie, gjennom deres behandlingsopplegg som går på ekspedisjoner i skog og mark – og til sjøs.

Etter ekspedisjonene venter ettervern på Kjønnerød gård. Opplegget funker som bare det. – Siden oppstarten i 2013 har det bare tatt helt av, forteller Jan.

– Tilbakefallet er veldig lavt, over 70 prosent faller ikke tilbake til et liv i rus, forteller Liv.

Pengene fra Sparebankstiftelsen skal gå til en en uke lang etterverntur for alle som har vært gjennom avrusningsopplegget på gården.

Et enda mer komplett konsertområde

Neste ut var Foreningen Bekkefare, som får 117.000 kroner til nytt sceneteppe, sikkerhetsutstyr, og permanent lys- og lydutstyr på området.

Sjekken ble mottatt av både Bekkefare-representanter og rockere fra områdets store satsing: Rock Stream Festival.

– Det har mye å si for festivalen, som slipper å leie inn utstyr som nå kan stå permanent på festivalområdet. Og det har mye å si for festivalområdet, som nå blir enda mer komplett for alle slags arrangement.

– Nå kan alle komme til dekka bord, og Bekkefare blir forhåpentligvis fylt med enda mer kultur, sier Svein Flåteteigen, med både Bekkefare- og Rock Stream-hatt på hode. Bekkefare-gjengen forteller om både bryllup, bursdager og konserter på området, også utenom festivalene som blir arrangert der.

Og sommerens festival? Der er det fortsatt noen julepakker igjen til redusert pris, før det blir litt dyrere på nyåret.

Den store nyhetene nå før jul, er at Res store sønn og kritikeryndling som samler fulle hus overalt, Torgeir Waldemar, blir en av artistene på Rock Stream Festival 2019.

Tarzanløype i skogen

FAU Kirkevoll skole får 400.000 kroner til lekeanlegg ved skolen. Det er planlagt ei tarzanløype i skogen mellom skolegården og håndballbanen, forteller Øivind Kjær på vegne av FAU.

– Det blir som en del av en større aktivitetspark, og i tillegg skal også den eksisterende ballbingen oppgraderes.

– Det er mange planer, og vårens tilskudd fra DNB Sparebankstiftelsen blir også brukt på det samme prosjektet, forteller rektor Rikke Lillebø til ReAvisa.

For både Kirkevoll skole og den neste på lista fra Re er en gjenganger i disse utdelingene:

– Med disse pengene kan vi sette i stand huset på beste vis

Kulturhuset Elverhøy fikk nok en gang en av de aller største pengesummene: 645.000 kroner.

Det kommer i tillegg til årets kulturpris fra Re kommune, og gaven fra Gjensidigestiftelsen. Alle disse gavepengene skal gå til nytt kjøkken på Elverhøy – som nå må bli bygdas mest fancy kjøkken?

– Ja, vi bare bukker og takker, sier en strålende fornøyd Knut Høydal, styreleder ved Kulturhuset Elverhøy. Pensjonisten som trekker i trådene på kulturhuset bærer på sjekker med sekssifrede beløp på heltid snart.

– Du veit, vi søkte ett par ganger før vi endelig fikk napp. Ikke så rart, for de ville vel se hva vi fikk til først. Men nå har vi altså fått napp to ganger på rad, og kan sette huset i stand på aller beste vis. Det er helt fantastisk!

Det er ikke mer enn døyt fire år siden ReAvisa skreiv om «kroken på døra for Ramnes ungdomslag» – og Elverhøy som forsamlingslokale. Da var det så å si ingen aktivitet på huset, og ikke penger til å skifte ei lyspære engang.

ReAvisa-forsida i mars 2014 fikk bygdefolket til å brette opp ermene og legge en plan – som er blitt realisert til det fulle, og enda litt til. Allerede året etter, i mars 2015, kunne ReAvisa komme med en helt annen forside: Full fart på Elverhøy igjen!

Nå er det mer liv på huset enn noen gang før.

