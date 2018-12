Åpner gjenbruksbutikk: – Jeg vil hjelpe, rett og slett!

REVETAL: – Det var en artikkel i ReAvisa, om rundt 200 barn som vokser opp i fattige familier i Re, som sådde ideen, forteller Nina. Torsdag åpner hun dørene til «Re-hjelpa gjenbruk og hjertevarme».

Midt på Revetal, i lokalene ved siden av Dyreriket, åpner straks en gjenbruksbutikk med noe attåt: «Re-hjelpa gjenbruk og hjertevarme».

Her har foreningen med Nina Marion Fevang Halstenrud (43) fra Ramnes i spissen fått leie lokaler gratis ett års tid. – Jeg spurte Sjur (Gran, red anm), og fikk nesten sjokk da han svarte «ja, her kan dere få låne lokaler».

– «Shit», tenkte jeg. «Det er jo helt rått!»

Brenner for å hjelpe andre

For det er plassen det har stått på. Etter ei god stønn med Re-hjelpa på Facebook, med lager i garasjen, gangen og etter hvert i campingvogna, ble det utfordrende å drive hjemmefra.

Men behovet for gjenbruk, det ser Nina at er der. Hun brenner for å hjelpe de med svak økonomi, og hun brenner for at vi ikke skal kaste så mye.

– Det er altfor mye fint som kastes i dag, mener hun, og viser fram helt nye bukser og skjorter som er samla inn. – Lappen henger på enda, til og med!

Alt skal selges til en fast lav pris

En erfaring fra Facebook-gruppa har hun gjort seg:

– Det er ikke lett å gi bort noe. Det er kanskje litt nederlag å få noe, da er det bedre å selge det for en rimelig penge, tror Nina. Derfor vil alle plagg i gjenbruksbutikken ha en fast lav pris, uansett hva prisen har vært en gang i tida.

Nina tar i mot alt mulig – så lenge det er brukanes:

– Klær, sko, støvler, interiør og andre ting. Det jeg har litt lite av nå, er vinterting som ski, staver og ikke minst skisko. Det er dyrt å handle nytt, så det er fint om folk har noe å avse av sånne ting. Jeg har en del skøyter til voksne, men ikke til barn.

Alt gjøres på dugnad

Per nå gjøres alt på dugnad, med god hjelp fra Ninas ektemann og ett par hjelpere til som har meldt seg frivillig.

– Flere må gjerne melde seg, hvis folk ønsker å hjelpe til med noe, oppfordrer Nina. Hun er lettest å treffe på Facebook-gruppa Re-hjelpa.

En andel av salgsinntektene skal gå til en donasjonsordning, der Re-familier med svak økonomi skal få utdelt matgavekort, klær og utstyr. Dette er et samarbeid med Re kommune, forteller Nina.

En møteplass for frivilligheten i Re

Også må noe av inntektene gå til innkjøp av kaffe og kjeks til kaffekroken hun har rigga i stand. – Her kan folk komme innom for en kaffe og en prat.

– Det skjer så mye fint i Re, som for eksempel nå før jul med julegaveinnsamling. Dette blir noe fast, som skjer javnt over hele året – og en møteplass for frivilligheten i Re. Jeg tror vi trenger en plass som dette.

Nina har vært hjemmeværende med barn i flere år, men har hatt en drøm om å starte opp en gjebruksbutikk som kan være til hjelp for de som har minst.

Et hjertebarn

Ideen fikk vann på mølla da hun leste i ReAvisa om fattige familier i Re. – Dette er mitt hjertebarn. Rett og slett. En drøm som går i oppfyllelse.

Butikken har første åpningsdag torsdag 13. desember 2018, fra klokka 11.00 – 15.00. Videre framover blir åpningstidene mandager fra 11.00 – 15.00, og torsdager fra klokka 15.00 til 19.00.