Bli med inn i hobbyrommet – midt på Revetal!

REVETAL: Hans Kristian flytta i leilighet på Revetal, og her trives 80-åringen godt. Men det var noe som mangla for den nevenyttige pensjonisten.

Hans Kristian Himberg (80) kommer opprinnelig fra gård på Jarberg, og gjennom hele livet har han hatt et lite verksted hjemme der han kunne pusle litt.

Da han flytta i leilighet på Revetal, måtte han gi slipp på hobbyrommet.

– Vi skal a’ få til no’!

– Jeg traff på Sjur på Re-torvet, som spurte «åssen i all verden kunne du finne på å fløtta i leilighet midt i sentrum?» Jeg måtte svare at jeg trives godt, men at jeg savner et sånt sted.

Praten satte Sjur Gran, tredje generasjon kjøpmann og sentrumsutvikler på Revetal, på ideen: Hva med et hobbyrom i kjelleren i det gamle bankbygget?

Her hadde Veidekke og de andre entreprenørene kontorer under det foreløpig siste byggeprosjektet på Revetal, Torvparken 2.

Da prosjektet var ferdig og Veidekke flytta ut, var ikke Sjur sein om å bygge om og legge tilrette for et lite snekkerverksted i den tidligere bankkjelleren.

– Vi skal a’ få til no’, sa’n Sjur til meg i sommer. Og noen måneder seinere møter jeg han på butikken igjen, og da sier han at nå er alt klart. Helt utrulig!, sier Hans Kristian med et stort smil.

– Ikke no’ ålreit å sitte sånn og tvinne tomler

Rett borti gata satt samtidig Sverre Sjue (88) og tvinna tomler. Han hadde flytta fra Sem til leilighet på Revetal, og var i akkurat samme situasjon som Hans Kristian.

– Jeg har alltid drivi og pusla på fritida i et snekkerverksted jeg hadde hjemme. Det var jo et savn å gi opp det, da vi fløtta i leilighet på Revetal.

– Han er en racer på treskjæring, skryter Hans Kristian om Sverre. Ei flott måke har tatt form ut av et stort trestykke. For Hans Kristian sin del går det mest i små, fine krakker, viser han fram.

Gammel redskap kommer til nytte igjen

De to pensjonistene viser lokalavisa rundt i hobbyrommet: Et lite snekkerverksted, pluss et rom med toalett og vasker, og en liten kaffekrok.

Utenfor står maskiner og redskap som er på vei inn. Det er mye som har stått fjernlagra hos venner og familie i garasjer på gårder rundt om, som de ikke hadde hjerte til å kvitte seg med da de flytta i leilighet.

Nå kommer alt utstyret til nytte igjen. Til stor glede for de nevenyttige pensjonistene.

Ålreit å få litt fri fra kona?

Foreløpig er det de to i snekkerverkstedet, midt på Revetal.

De mistenker at det kan sitte flere rundt om, som lengter etter å komme seg litt ut. Om det så er bare for en kaffekopp og en prat.

– Når vi har vært så heldige å få lov av Sjur til å disponere denne plassen akkurat som vi vil, så blir det for gæli å ikke dele den med flere. Så vi vil si ifra via Re Avisa at det kan være plass til ett par – tre pensjonister til, som vil holde på med mindre trearbeid sånn på hobbybasis.

– Når en bor i leilighet, så kan det bli litt for lett å sette seg i sofaen. Da er det fint å ha et sted å gå til, der man kan pusle litt, sier Sverre.

– Også kan det værra ålreit å komma seg litt vekk fra kona, sier Hans Kristian og ler godt. – Ja, også er det sikkert ålreit for ho å bli kvitt meg litt au, legger han kjapt til.