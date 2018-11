Stem fram Årets idrettsnavn i Re 2018!

ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2018: Nå kan du stemme fram Årets idrettsnavn i Re – og husk: Du kan huke av for to favoritter.

Avstemmingen stenger klokka 22.00 søndag kveld 25. november 2018. Stemmer posta etter den tid vil ikke bli tellende.

Kort om kandidatene (saksa fra forslagsstillerne):

Fredrik Solberg (16) fra Fossan, svømming

Fredrik fosser fram som en av de nye store innenfor handikapidrett. 16-åringen har hatt en vanvittig framgang de siste åra med mange gode plasseringer og nye norske rekorder, og det store målet er Paralympics i Tokyo i 2020. Bak ligger en iherdig trening, i en idrett med fokus på perfeksjon og detaljer som kan utgjøre store forskjeller. Seinest i årets NM i Kristiansand ble Fredrik den aller beste para-utøveren i hele mesterskapet: Tre gull, tre sølv, og norsk rekord i S9-klassen på tre øvelser. Sist helg satte han fire nye norske rekorder. Fredrik viser en sportsånd, verdier og oppførsel som er et godt eksempel for norsk idrett.

Kristoffer Liset (20) fra Brekkeåsen, langrenn og triatlon

Kristoffer er en allsidig kondisjonsutøver i norgestoppen både i langrenn og triatlon. Seinest topp 5-plassering i Norgescupen for junior forrige sesong, og norgesmester i triatlon under Gråtassen i år. Kristoffer er en hardtsatsende idretts-utøver. IL Ivrig er klubben, der han er et godt forbilde for de yngre i hjemklubben. Kristoffer er senior først i denne vinteren som nå kommer, men fikk etter supre resultater i fjor lov til å prøve seg i senior-NM allerede da – noe som bare ytterst få juniorløpere får anledning til. Der endte han på en respektabel 47. plass i kamp mot senioreliten! En allsidig og sprek Re-gutt vi følger spent på.

Jon Erik Knotten (47) fra Bjune, ildsjel

Jon Erik har vært topp-idrettsutøver sjøl, blant annet i juniorklassen på ski der han tok NM-gull, og i sykling. Han har vært smører for landslaget på ski, han er trener og primus motor både for egne og andres barn i IL Ivrig, og initiativtaker til Team Nordre Vestfold – et satsingsmiljø for klubbene i nordfylket. Jon Erik var lærer og trener på Vang toppidrett, fram til han fikk kreftdiagnosen. Jon Erik har vært en stor og viktig drivkraft for ski- og sykkelmiljøet i mange år – både i og utenfor Re, og fortjener en utmerkelse for den fantastiske innsatsen han har lagt ned.

Karoline Stenstrøm (25) fra Ramnes, hestesport

Karoline vier all sin fritid til hestesporten. Hun begynte vel nesten å ri før hun kunne gå, og det har blitt en rekke gode resultater i sprangridning opp gjennom åra. Karrierens høydepunkt kom denne sesongen, da hun ble tatt ut til å representere Norge i VM i Belgia på sin egen unghest Diamants Acrobat. Hestene til Karoline er heldigere enn de aller fleste, hun behandler de som sine familiemedlemmer. For Karoline kommer hestene foran alt annet.

Fredrik Ommedal (25) fra Hengsrød, motorsport

Fredrik debuterte i superbike i 2018, den høyeste nasjonale klassen i Norge, der han endte på sterk 4. plass i NM. Han er den eneste utøveren i Re motorsport som driver med roadracing. Fredrik bryr seg mye om andre, og har hatt et fantastisk samarbeid med “Barnas engler på hjul”, som er en organisasjon som hjelper barn og ungdom som er utsatt for mobbing. Fredrik tok disse i mot på finaleløpet sitt, og tok de med i teamet sitt. Han satser stort på denne sporten, og har vist et stort potensial allerede i debutsesongen.

Audun Kalleberg (41) fra Valleåsen, fotball

For mer enn et kvart århundre siden debuterte Audun på bygdas A-lag, som den gang var IL Ivrig. Han har holdt seg til det lokale laget, i nyere tid Re FK. Audun har spilt A-lags fotball i bygda i over 25 år – en ekte patriot og lokal spiller, et forbilde, og nå er han også trener og bidragsyter for yngere lag. Og sportslig sett er veteranen fortsatt en bauta på bygdas A-lag, som scorer mål, er godt trent og er en god motivator for de yng-re gutta. Audun ble i høst kåret som den mest betydningsfulle Re FK-spilleren gjennom klubbens ti første år.

Jeanette Hegg Duestad (19) fra Fon, skyting

Jeanette har store ambisjoner om å kvalifisere seg til OL i Tokyo i 2020, og jobber iherdig med å terpe på skytterformen. Hun var seinest denne høsten med i VM i Sør-Korea, etter en lang rekke med nasjonale og internasjonale mesterskap: Hun har deltatt i NM, EM og VM med gode resultater, og har sanka inn gull og edle medaljer i en årrekke. Jeanette har rekki å debutere som seniorskytter, sjøl om hun fortsatt er junior.

Lina Xiao-Lan Halling (17) fra Ramnes, kampsport

Lina har deltatt i både EM og junior-VM dette året i ITF Taekwon-do. I EM kom hun på en sterk 4. plass i sin klasse. I junior-VM røyk hun ut i kvartfinalen, hvor hun kjempa mot den som seinere vant hele klassen. Denne type sport er ikke stor i Norge, hvert fall ikke i Re. Det at Lina satser seriøst på idretten viser at hun tør å gå sin egen vei, det viser mot, ståpå-vilje og en stor dedikasjon.

Erling Schjetne (51) fra Ramnes, ildsjel

Erling er grunnlegger av Re-mila, der hovedmålet er å skape aktivitet og idrettsglede for store og små. Det har han klart, med aktivitet året rundt – for å trene mot det store målet hver høst: Re-mila, mosjonsløpet for alle! I sitt femte år på rad stilte hele 1.277 deltakere til start i år – over 500 av dem i barneløpet! Re-mila sørger for mer aktivitet i Re, ikke bare denne dagen, men hele året rundt. Dette er noe folk trener til, venner, familie, arbeidskollegaer, med flere. Et viktig, frivillig og lokalt folkehelsetiltak.

Kort om Årets idrettsnavn i Re-kåringen:

Hver høst inviterer ReAvisa våre lesere til å foreslå kandidater til Årets idrettsnavn i Re. I år ble ni kandidater foreslått før fristen løp ut.

Her på ReAvisa.no kan du stemme fram dine favoritter (du kan stemme på inntil to stykker) fram til og med 25. november.

Både elite- og breddeutøvere, trenere, ildsjeler og viktige støtte-spillere i det yrende idrettsmiljøet i Re er foreslått. Årets kandidater viser nok en gang et stort spenn, med flotte folk som fortjener all honnør bare ved å bli nominert.

Årets idrettsnavn i Re 2018 vinner heder og ære, og blir presentert i desember-avisa.