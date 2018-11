Blåmandag for Re KrF? – Det viktigste var å få en avklaring

RE: Fredag valgte KrF å gå til Høyre og FrP – stikk i strid med det lederen av Re KrF håpa på. – Jeg tenker positivt om at vi har fått en avklaring. Sjøl om det ikke gikk den veien jeg håpa.

Ole Døvik fra Undrumsdal leda KrFs fylkeslag fram til i sommer, og sitter som formann i KrFs lokallag i Re fram til det blir slått sammen med Tønsberg ved årsskiftet.

Lokallagslederen fulgte KrF-leder Knut Arild Hareide fullt og helt.

Blåmandag?

Ole Døvik var krystallklar på å gå mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Sånn ble det ikke, landsmøtet bestemte med liten margin å sondere mot Høyre, FrP og Venstre.

– Er det en blåmandag for Re KrF-lederen?

– Jo, ja. Men likevel, jeg føler det kanskje ikke helt sånn. For jeg står inne for at det viktigste var å få en avklaring. Og det fikk vi. Så jeg tenker positivt om at vi har fått en avklaring.

– Sjøl om det ikke gikk din vei?

– Jeg hadde håpa og trudd at dette ville bli en ny mulighet for KrF, en ny vår for både vårt parti og norsk politikk. Men når det ble som det ble, er det egentlig greit.

Gir seg med lokalpolitikk

– Skulle vi svingt til venstre, burde vi hatt et større flertall i ryggen enn det vi i beste fall kunne håpe på i et parti delt så å si på midten.

Ole mener avstemningen, som kunne vippa den andre veien ved noen tilfeldigheter og mye hvis-om-atte, viser at KrF er et ekte sentrumsparti.

Nå signaliserer lokallagslederen at han mest sannsynlig gir seg med lokalpolitikk for partiet. Det ligger ingen dramatikk eller protest i det, forteller Ole til ReAvisa:

– Jeg har kommet fram til at jeg ikke har tid til både menighet og politikk, og da lander jeg vel mest sannsynlig på å bruke tida mi på menigheten.

En blå Re KrF-er

Re KrF var helrødt med fire røde delegater på det ekstraordinære fylkesårsmøtet. Bare en lokal KrF-er signaliserte et annet ønske: Benedicthe Lyngås, en av to KrF-representanter i Re kommunestyre.

– Vi hadde ikke grunn for å felle sittende regjering. Vi har mer til felles med Høyre, enn med Arbeiderpartiet. Husk at KrF og Høyre stilte med felles liste i forrige periode i Re.

– Dessuten tror jeg vi får roa ned FrP, med å styrke sentrum sammen med Venstre. Vi vil også trekke Høyre mer i riktig retning. Hadde vi gått til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, gir KrF fra seg vippemakta til SV. Derfor er jeg blå.