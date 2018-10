Hva vil vi støtte? Elevdemokratiet landa på dette:

BERGSÅSEN: I forrige uke stemte Re VGS- elevene på om de ville beholde Prosjekt Peru eller bytte tilbake til Operasjon Dagsverk. Spørsmålet ble avgjort med et stort flertall.

Re VGS har støttet Prosjekt Peru siden 2005. Før det var skolen med på Operasjon Dagsverk, som de fleste andre skoler.

Re-elevene har diskutert att og fram om hva de vil støtte framover med inntekten fra en arbeidsdag i løpet av skoleåret.

Stort flertall for å fortsette dagens ordning

– Opptellingen viser at mesteparten av elevene på Re VGS ønsker å fortsette med Prosjekt Peru. Etter flere år med dette prosjektet, og foredrag fra begge parter, synes elevene at skolen burde fortsette å støtte Peru-prosjektet, forteller elevrådsleder ved Johanne Langklep (18).

Pengene som blir samla inn via Peru-aksjonen går til en skole og et barnehjem i Peru.

Leder for Peru-komiteen på Re, Adrian Almendingen (18), var ikke i tvil om hva elevene burde velge:

– Det er viktig at Re VGS fortsetter å støtte Prosjekt Peru, blant annet på grunn av at vi samla inn 1/4 av pengene som ble samla inn til skole og barnehjem i fjor. Hvis vi slutter å støtte dem, så mister de en viktig «brikke».

Tilslutt ble det et stort flertall for å fortsette dagens ordning: Støtte Prosjekt Peru.

– Ville vært synd å gi seg nå

– Jeg synes det var bra for skolen at Prosjekt Peru fortsatt blir videreført, fordi skolen har en mer direkte kontakt med formålene som støttes der, enn de formålene vi eventuelt hadde støtta gjennom Operasjon Dagsverk, forteller elevrådslederen – før hun legger til at hun også synes arbeidet til Operasjon Dagsverk er veldig bra.

Prosjekt Peru-lederen er glad for at flertallet av elevene vil fortsette med prosjektet:

– Det ville vært veldig synd, ikke bare for oss, men spesielt for barna og elevene ved skolen og barnehjemmet, om vi hadde gitt oss nå.

Ved tidligere anledninger har elever og ansatte ved de fire Vestfold-skolene som støtter Prosjekt Peru besøkt barnehjemmet, og de har fått muligheten til å jobbe som frivillige.

Årets aksjonsdag er 13. november. Ikke bli overraska om du får en Re VGS-elev på døra innen den tid med spørsmål om å få en dags arbeid!

Kort om Prosjekt Peru: