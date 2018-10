Straks har vi landets største Sport 1-butikk på Revetal

REVETAL: For fem år siden tok Anders-Gustav Holt og kona Torill Holt over sportsbutikken på Revetal. Etter flere utvidelser og en tredobling av omsetningen, er Sport 1 Revetal den største butikken i hele landet – fra og med nyåpning i morgen.

Det var for ganske nøyaktig fem år siden at Anders-Gustav Holt og kona Torill Holt kjøpte sportsbutikken, og ved årsskiftet 2013/2014 tok de over den daglige drifta.

Den gang lå årlig omsetning på cirka 10 millioner kroner, i år går det mot 30 millioner, forteller Anders-Gustav til ReAvisa.

Investerer penger tjent i en enda bedre butikk

I ei tid der mange sportsbutikker sliter, går Revetal mot strømmen. Også på dette området. For mens andre kaster seg på bremsene, gasser Torill, Anders-Gustav og gjengen på.

– Det var det samme som ble sagt da jeg gikk inn i kopi og print-businessen, forteller Anders-Gustav. Han driver også Ditt kontor på Revetal, og har eierinteresser i Ditt grafisk.

– Alle mente man måtte være forsiktig i et marked i endring, men jeg mente det motsatte.

– Vi må jo stå på, tenke nytt, tjene penger, for så å investere på nytt med de midlene man har tjent. Det er det vi gjør – også i sportsbutikken.

1.500 kvadratmeter med butikklokale

Det første de nye eierne gjorde da de tok over for fem år siden, var å rive kontoret midt i butikken:

«Mer butikk», det har vært gjennomgangsmelodien hele veien.

– Etter et halvt år utvida vi kjelleren så vi fikk mer sykler, og etter enda et halvt år utvida vi til full kjeller med enda mer sykler, pluss mer ski. Også 1. etasje er utvida i flere etapper. Den siste utvidelsen sørger for 1.500 kvadratmeter med butikklokale, forteller Anders-Gustav.

– Det blir mer av alt, men det blir spesielt satsa på enda mer til barn i den nyåpna butikken.

Etter det siste oppkjøpet sitter nå familiebedriften Re kopi og print holding AS på hele 1. etasje i Torvparken 1, også NAV-lokalene.

Sportsbutikken har vokst seg så stor, at vareleveransene har tre forskjellige adresser for de forskjellige avdelingene.

– Hovedinngangen er fortsatt den samme som før, mot Torggata og Revetalparken. Vi har også en varelevering mot Torggata, i tillegg mot Kåpeveien og Revetalgata. Dette gir en bedre flyt i butikken, forteller Anders-Gustav.

«Arvingen» har bestemt innredningen

Akkurat ett døgn før nyåpning ser det ut som et eneste stort kaos. Det er pappesker, verktøy, malekoster og folk overalt. Men Torill og Anders-Gustav har full kontroll.

– Vi ikke engstelig i det hele tatt. Her blir alt på stell, lover de, mens de svarer på spørsmål i alle retninger.

– Det er millimeterspresisjon på alt, sier Marthe og ler. – «Arvingen», kaller Anders-Gustav datteren på 20 år.

– Hun har tenkt, tegna og tilrettelagt innredningen. Ungdommen ser på det med andre øyne, og er vel så flinke som oss gamlingene. Så dette blir så fantastisk bra!

– Vi har hatt noen ganske så høylytte diskusjoner. Nå er vel ingen av oss redde for å si akkurat hva vi mener, sier Marthe og ler sammen med foreldrene.

De har fortsatt en lang dag, kveld og kanskje natt foran seg før alt er klart.

Kombinerer stort utvalg og personlig service

Med flere store og små utvidelser har butikken vokst seg til landets største Sport 1-butikk.

Kundegrunnlaget har vokst javnt og trutt. Reinger er flinke til å bruke eget næringsliv i bygda, samtidig som at tett opp mot sju av ti kunder kommer fra utenfor Re, ifølge Anders-Gustavs egne anslag.

En viktig del av kunderekrutteringen er konseptet Ditt klubbhus. Anders-Gustav brenner for lokalidretten og følger opp idrettsklubber i Re og omegn.

– Det å være stor, er en fordel i seg sjøl. Vi er det selvfølgelige stedet å dra. Men samtidig er vi på Revetal kjent for personlig service. Det å kombinere stor med god service, det er greia vår.

Stor nyåpning – alle velkommen!

I morgen, torsdag 4. oktober 2018 klokka 14.00, åpner Sport 1-gjengen sin nye butikk på 1.500 kvadratmeter med snorklipping, kaffe, kake og vann.

– Alle er velkommen!, ønsker Sport 1-gjengen på Revetal.

Les mer om næringslivet i Re.