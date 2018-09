I dag ble Erlend Viken kåret til «Årets spiller» i NM. I morgen er det full timebok på legekontoret igjen.

REVETAL/STOKKE: – Det ble et veldig bra NM, ja, sier Erlend Viken beskjedent nok til ReAvisa etter poker-suksessen i Stokke. Tittelen «Årets spiller» henger høyt – men Re-legen sikter enda høyere.

Erlend Viken (39) jobber til daglig på Re helsehus, som en av fire fastleger og en turnuslege i Re legegruppe. På fritida er han en ivrig pokerspiller.

– Det har vært en aktiv hobby i mange år. For meg er poker et utfordrende og sosialt spill, som er såpass komplisert at man aldri blir utlært.

Seier er jo alltid målet

Utlært eller ikke, fastlegen fra Re er med i Norges-eliten i «sporten», som har fått en god oppsving her til lands etter at Kulturdepartementet og Lotteritilsynet ga tillatelse til poker-NM i Norge for første gang i 2015.

I dag var Erlend Viken en av åtte deltakere, av totalt 1.767 til å begynne med, som hadde tatt seg helt til finalebordet.

ReAvisa prøvde å få til en prat før dagens økt, men det var plent umulig. – Jeg har en del forberedelser jeg må gjøre, fikk vi til svar. Her var det full fokus på en best mulig oppladning.

Målet er NM-tittel. I år var Erlend bare noen få plasser unna, med en fjerdeplass i «high roller» og en femteplass i «main event». Fra før av har han 11. plass som sin beste plassering i NM, tilbake i 2015.

– Seier er jo alltid målet, sier Erlend til ReAvisa.

Men sjøl om NM-tittelen glapp, er Erlend den NM-deltakeren med best resultat javnt over. Derav utmerkelsen «Årets spiller».

Full timebok i morgen igjen

Norgesmesterskapet på Brunstad i Stokke – så å si på hjemmebane – gjentas de to neste åra. – Jeg er absolutt med de neste åra også, lover Erlend.

To topp-plasseringer i NM ga en uttelling på nesten 375.000 kroner i pengepremier totalt.

Om pengene sier han: – Det er absolutt kjærkomment, men ikke en hovedmotivasjon.

Og i morgen er det full timebok igjen på Re helsehus.

– Jepp, da er det tilbake til hverdagen!

