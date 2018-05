Reing er først ut på det nye universitetet

BAKKENTEIGEN: Fredag 1. juni vil den første disputasen siden etter Høgskolen ble til Universitetet i Sørøst-Norge foregå på campus Vestfold. Og hovedpersonen er ei Re-jente.

Tone Langjordet Johnsen (34) fra Jare skal forsvare sin doktorgradsavhandling «Work and Subjective Health Complaints – Exploring the role of knowledge, expectancies and social support.»

Bak funnene ligger tusenvis av timers jobbing med data fra iBedrift.

Avhandling nummer 1 ved universitetet

Fredag 1. juni skal Tone disputere på det nye Universitetet i Sørøst-Norge. Tidlig i mai fikk Høgskolen i Sørøst-Norge universitetstatus. Samtidig ble Tones doktorgradsavhandling stoppet i trykken.

Den gikk fra å være avhandling nummer 36 ved høyskolen, til heller å være avhandling nummer 1 ved universitetet, skriver iBedrift på sine nettsider:

I avhandlingen skriver Tone om hvordan kunnskap, forventninger og sosial støtte påvirker mange av våre helseplager. Målgruppa hun har samlet inn data fra er arbeidstakere som har deltatt på iBedrifts presentasjoner.

Subjektive helseplager henger sammen med angst og depresjon

Hennes forskning har vært retta mot helseplager i arbeidslivet.

I korthet går avhandlingen og dens funn ut på at «mange subjektive helseplager og/eller hjelpeløshet og håpløshet, hang sammen med angst og depresjon», heter det på universitets nettside.

