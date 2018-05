Nå har vi et universitet rett borti gata

BAKKENTEIGEN: Høyskolen på Bakkenteigen er fra og med i dag et universitet.

Kongen i statsråd har i dag besluttet at Høgskolen i Sørøst-Norge blir universitet. Basert på vurderingene til en sakkyndig komité har NOKUT tidligere slått fast at HSN oppfyller kravene til å bli akkreditert.

Universitetet får navnet Universitetet i Sørøst-Norge, og University of South-Eastern Norway på engelsk.

Statsråden: – Viktig for regionen!

– Høgskolen i Sørøst-Norge har brukt universitetssatsningen helt bevisst som et verktøy for å bli bedre. Det å bli universitet gir en ekstra tyngde, særlig internasjonalt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Jeg tror at Norge vil merke at vi nå har fått enda en institusjon som går fra høyskole til universitet. Men like viktig: Jeg tror regionen vil merke at de får en enda sterkere kunnskapsaktør som har stor betydning for utviklingen av arbeids- og samfunnslivet.

Høgskolen i Vestfold ble etablert 1. august 1994, som et resultat av at tre statlige høgskoler i Horten og Tønsberg ble slått sammen i Høgskolereformen i 1994. Plasseringen på Bakkenteigen har gitt mange Re-studenter kort vei til høyere utdanning opp gjennom åra.

Etter den tid har Høgskolen i Vestfold blitt til Campus Vestfold, som en av totalt åtte campuser i Høgskolen i Sørøst-Norge. Og nå blir Høgskole til Universitet.

Et landlig universitet

På Bakkenteigen er det blitt bygd ut i mange omganger. Her finner vi laboratorier og simulatorer i verdensklasse, studentboliger, stor kultursal, treningssenter, idrettshall, svømmebasseng, sandvolleyballbaner, nytt bibliotek og kantine.

Landlig plassert er det kort vei til flott natur, med Adalstjernet et steinkast unna. «På campus Vestfold er det stort nok til at det pulserer – lite nok til at du blir sett», heter det på deres egne nettsider.

Her tilbys det over 80 studier som fører til jobb som blant annet skipsoffiser, lærer, barnehagelærer, sykepleier, økonom eller ingeniør.

