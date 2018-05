– Vi vil veldig gjerne jobbe på Re helsehus!

REVETAL: Re VGS-elevene har fått prøve seg i praksis helt siden 1. klasse. Det har gjort dem enda tryggere på yrkesvalget sitt.

Allerede i 1. klasse får Re-elevene komme ut i praksis og prøve yrket før de bestemmer seg for veien videre.

Som elev på helse- og omsorgslinja kan du velge å jobbe videre med barn eller eldre. Begge deler testes ut i praksis tidlig i skoleløpet.

– Flinke til å lære bort

Ravdeep Kaur (18) tok valget i løpet av sin første praksisperiode på helsehuset:

– Det ble veldig mye lettere å velge, etter å ha jobba i både barnehage og her på helsehuset. Her er de så flinke til å lære bort, spesielt konflikthåndtering. Jeg følte at jeg lærte mye og mestra det da jeg prøvde meg sjøl, og når jeg fikk den mestringsfølelsen visste jeg at det er dette jeg vil jobbe med, forteller Ravdeep til ReAvisa.

Det samme gjelder Sanne Jensen (18). Hun ble trygg på yrkesvalget sitt tidlig i utdanningsløpet. Det betyr mye, forteller jentene.

I tillegg til praksisplasser, er det også andre opplegg der unge blir kjent med gamle. Som for eksempel besøksvenner eller annen frivillig innsats. – Det er også med på å finne ut om dette noe for meg, forteller jentene. – Vi blir kjent med eldre mennesker på godt og vondt og ser at de er som alle oss andre, får ReAvisa fortalt.

– Vi ser jo veldig at de unge og gamle er en ressurs for hverandre, skyter virksomhetsleder Ingerd Saasen Skjold Backe inn.

Viktig jobb for framtida

Vilde Michaela Fritzøe (17) har visst lenge hva hun vil jobbe med. Hun trang ikke praksisperioden for å bestemme seg, men kosa seg gjennom skoletida på Re helsehus:

– Jeg føler ikke at jeg er på jobb når jeg er sammen med de eldre. Det å hjelpe, stelle og være med dem er bare fint. Jeg visste fra jeg var ganske liten hva jeg skulle jobbe med.

Her har Re VGS utdanna enda tre flotte representanter til helse- og omsorgsyrket, og det er en viktig jobb for framtida. Det kommer til å mangle på folk – det veit vi. Les mer om det i denne saken.

Derfor åpner Re helsehus mer enn gjerne dørene – også som en arena for læring, forteller virksomhetsleder Ingerd Saasen Skjold Backe.

Til gjengjeld får helsehuset ettertrakta arbeidskraft. Vilde har fått vikarjobb her, og alle tre Re VGS-elevene har allerede søkt om læringplass ved Re helsehus.

