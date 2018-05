Leserinnlegg: Søpla di dreper!

LESERINNLEGG: Snøen smelter, takene drypper, grasset blir grønnere og søpla vokser fram. Det er vår og søppel i lufta!

Ja du leste riktig, det er kanskje negativt, men det er fakta. Det er fakta som baserer seg på menneskers dårlige vaner og handlinger.

Rundt i hele dette land kan du se søppeldunker de fleste steder du går, men hvordan har det seg slik at kasteteknikken vår er så dårlig at mesteparten av søpla havner oppå søppeldunken eller ti meter unna den?

Visste du at mye av den søpla du hiver på bakken ender i havet? Regnet tar faktisk med seg mengder av den søpla som ligger på bakken, i havet. Ifølge Forskning.no havner omtrent 269 000 tonn søppel i våre verdenshav hvert år. Søpla di dreper vår natur og dyrene som ikke vet forskjell på mat og plast.

Dette er ikke greit!

Ikke bare i havet er dyrene truet. Om du tror at det er bedre å kaste søpla i skogen eller på jordene som ligger et stykke unna sivilisasjon, tar du feil. For som vi lærte på barneskolen er det også dyr her.

Ølboksen du nettopp kastet ut vinduet ligger nå nede i magen til dyret som gir deg melk på bordet, og skaper enorme mengder smerte og blødninger.

Snusen du kastet på bakken sitter nå i halsen på en blåmeis, og de flere plastposene du la igjen på stranda sist helg har tatt livet av en hval på halvannet tonn. Dette er ikke greit folkens!

Vi må en gang for alle lære at søppeldunkene er til for å brukes!

Fortsetter vi slik vil havet bestå av mer plast enn fisk innen 2050. Og plasten forsvinner ikke av seg selv, den kan bli liggende i mange hundre, ja kanskje tusen år til.

Så vær så snill, du som leser dette, hold på plastkoppen din noen meter til, den kan da umulig være så tung?

Mina Marie Nyhus, redaktør i Vestfold bygdeungdomslag

Les mer om søppel i Re.

Her kan du lese flere leserinnlegg.